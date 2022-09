Lubelskie: Skróciła się kolejka ciężarówek oczekujących na wjazd do Polski w Dorohusku

Do ok. 1,6 tys. samochodów ciężarowych skróciła się w czwartek kolejka oczekujących na wjazd z Ukrainy do Polski przez przejście graniczne w Dorohusku; na wyjazd z Polski oczekuje 170 ciężarówek - przekazał PAP rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Rzecznik IAS w Lublinie poinformował, że w czwartek na wjeździe do Polski, według informacji strony ukraińskiej, w kolejce stało 1630 ciężarówek, czas oczekiwania wynosił 61 godzin, a w ciągu nocnej zmiany odprawiono 289 pojazdów.

Na wyjazd z Polski oczekiwało w Dorohusku 170 samochodów ciężarowych, czas oczekiwania wynosił siedem godz., a podczas ostatniej 12-godzinnej zmiany odprawiono 330 pojazdów - przekazał Deruś.

Dodał, że w Hrebennem na wyjazd z Polski czekało 200 pojazdów, czas oczekiwania wynosił 20 godzin, a w nocy odprawiono 174 ciężarówki. W kolejce na wjazd do Polski oczekiwało 700 ciężarówek, czas oczekiwania wynosił 70 godzin i odprawiono 156 pojazdów.

Natomiast w Zosinie, gdzie od piątku odbywają się także odprawy pustych samochodów ciężarowych w kierunku przywozowym z Ukrainy do Polski, podczas nocnej zmiany odprawiono 71 pustych samochodów ciężarowych. Na środowej zmianie dziennej - od godz. 8 do 20 - odprawiono 80 pustych ciężarówek - podał Deruś.

W ubiegłym tygodniu przed polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Dorohusku protestowali przewoźnicy, którzy ciężarówkami blokowali drogę w obu kierunkach. Protestujący postulowali m.in. przywrócenie pasa dla tirów powracających z Ukrainy do Polski "na pusto" oraz wprowadzenie 24-godzinnej odprawy fitosanitarnej i weterynaryjnej.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka zadeklarował kontynuowanie działań w zakresie m.in. monitorowania funkcjonowania przejścia granicznego w Zosinie, a także kontynuację działań w celu zwiększenia przepustowości przejścia w Dorohusku, gdzie obecnie wszystkie służby i inspekcje pracują w reżimie 24 godzin na dobę, przez siedem dni w tygodniu.

