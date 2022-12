Lubelskie: Świdnik zakupi trzy autobusy wodorowe i stacje do ładowania pojazdów elektrycznych

Blisko 10 mln złotych dofinansowania przyznał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Świdnika (Lubelskie) na zakup trzech autobusów wodorowych i stacji do ładowania pojazdów elektrycznych. Zeroemisyjne pojazdy mają wyjechać na ulice miasta do 2024 roku.

Umowy na prawie 10 mln dofinansowania, z czego 7,5 mln zł w formie bezzwrotnej dotacji i ponad 2,3 mln zł preferencyjnych pożyczek, podpisał w sobotę w Świdniku wiceprezes NFOŚiGW Sławomir Mazurek i wiceburmistrz Świdnika Marcin Dmowski. Całkowity koszt zakupu trzech autobusów wodorowych i sześciu stacji do ładowania pojazdów elektrycznych dla Świdnika wynosi blisko 13 mln zł.

Obecny na uroczystości wiceminister finansów Artur Soboń podkreślił, że dla Świdnika współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Ministerstwem Klimatu, oznacza poprawę standardu życia dla mieszkańców. "W ostatnich latach, Świdnik jest najpewniej jednym z największych w województwie lubelskim beneficjentów, jeśli chodzi o dostępność komunikacyjną - zarówno dróg krajowych, jak i dróg kolejowych i wreszcie samego lotniska" - powiedział Soboń, oceniając, że komunikacja Świdnika z resztą Polski jest na coraz wyższym poziomie.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że mieszkańcy Świdnika cały czas oczekują poprawy standardu ekologicznego dotyczącego transportu publicznego. "Świdnik, który jest miastem ze swoimi aspiracjami w tym zakresie, decyduje się na projekt, który otrzymuje wsparcie finansowe ponad 9 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki czemu za dwa lata będziemy mogli korzystać z nowoczesnych autobusów wodorowych" - powiedział Soboń.

Wiceprezes NFOŚiGW Sławomir Mazurek zaznaczył, że zarówno poprzez autobusy wodorowe, jak i infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych, Świdnik dołączy do miast, które mają coraz bardziej ekologiczny, niskoemisyjny transport.

"Pojazdy elektryczne, wodorowe charakteryzują się tym, że mamy redukcję szkodliwych pyłów, mamy także redukcję hałasu, która sprawia, że poprawia się komfort życia mieszkańców w miastach, które decydują się na podjęcie takiej zmiany w stronę zielonego transportu" - dodał Mazurek.

Zdaniem burmistrza Świdnika Waldemara Jaksona podejmowane przez miasto działania są przyszłościowe. "Ich rolą (autobusów wodorowych - PAP) będzie to, że będą również wozić ludzi do dworca przesiadkowego, który jest w Świdniku, a który będzie bezpośrednio połączony z dworcem przesiadkowym w Lublinie - i powstanie cała tak sieć w województwie lubelskim" - wyjaśnił Jakson, dodając, że w Strefie Aktywności Gospodarczej na terenie Świdnika powstaje fabryka autobusów wodorowych. "Jakże by było, gdyby Świdnik jako jeden z pierwszych nie miał autobusów wodorowych u siebie w mieście" - dodał.

Jak podano w komunikacie NFOŚiGW, miasto Świdnik zakupi trzy autobusy o napędzie wodorowym. Mają to być zeroemisyjne pojazdy zasilane z ogniw paliwowych, w których układem napędowym będzie ogniwo wodorowe o mocy około 70 kW. "Autobusy o przybliżonych wymiarach 12 metrów długości i 2,5 metra szerokości zapewnią pasażerom komfortową podróż - będą niskopodłogowe i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych" - sprecyzowano.

Z informacji prasowej Urzędu Miasta w Świdniku wynika, że sześć ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów o mocy 72 kW powstanie w pobliżu takich miejsc, jak: placówki edukacyjne, administracyjne, zdrowotne, miejsca kultury, sportu czy sklepy. "Każda ładowarka będzie dwupunktowa (pierwszy punkt zapewni moc ładowania 50 kW prądem stałym, drugi punkt zapewni moc ładowania 22 kW prądem zmiennym)" - wyjaśniono w komunikacie.

