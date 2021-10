Sześć ofert w przetargu na budowę obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej na S19

Sześć ofert złożyły firmy uczestniczące w przetargu na budowę drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej w ciągu S19 - poinformowała GDDKiA. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na pierwszy kwartał 2022r.

Jak poinformowała GDDKiA, najniższą ofertę złożyła firma Polaqua (183,4 mln zł) a najwyższą Strabag (279,8 mln zł). Kwota przewidziana na sfinansowanie zamówienia to 203,6 mln zł.



- Oferty zostaną teraz przeanalizowane pod kątem formalnym i merytorycznym. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w pierwszym kwartale przyszłego roku - powiadomiła GDDKiA.



W dalszej części komunikatu informuje, że wykonawcy zainteresowani realizacją inwestycji zadeklarowali skrócenie czasu (z 39 do 36 miesięcy) na prace projektowe i roboty wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.



- Do czasu robót nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca - poinformowała GDDKiA.



Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej została wybudowana w 2011 r. jako pierwsza trasa ekspresowa w woj. lubelskim. Jednojezdniowa droga została zaprojektowana z myślą o późniejszej dobudowie drugiej nitki.



- Dodatkowa, prawa jezdnia, którą teraz zrealizujemy, będzie miała ok. 7,8 km. W ramach inwestycji przebudowane zostaną pasy włączenia i wyłączenia na węzłach Kock Północ i Kock Południe - powiadomiła GDDKiA.



W planach jest także budowa dwóch mostów, dwóch wiaduktów, drogi obsługującej przyległy teren i przejścia dla małych zwierząt. Ponadto, trasa ekspresowa ma zostać wygrodzona.

Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej znajdujesię ciągu S19. Dwujezdniowa droga ekspresowa będzie częścią planowanej międzynarodowej trasy Via Carpatia. Budowa od granicy woj. lubelskiego z woj. mazowieckim do Lublina została podzielona na sześć odcinków o łącznej długości ok. 100 km. Odcinek z Lubartowa do Lublina wybuduje firma Mota Engil Central Europe.



- Wykonawca jest na etapie opracowywania projektu budowlanego i materiałów do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W przypadku pozostałych pięciu odcinków trwają postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców, a podpisanie umów planowane jest w 2022 r. - poinformowała GDDKiA.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl