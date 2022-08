Lubelskie: Sześć osób podejrzanych o nielegalne wytwarzanie papierosów

Prokuratura Regionalna w Lublinie postawiła sześciu osobom zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym wytwarzaniem wyrobów akcyzowych - w tym 20,5 mln papierosów i blisko 12 ton krajanki tytoniowej - podał rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Deruś poinformował w poniedziałek, że 25 lipca br. funkcjonariusze lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Centralnego Biura Śledczego Policji z Radomia weszli do 12 miejsc na terenie Radomia i okolic, w których mogły znajdować się nielegalne towary.

Jednym z miejsc przeszukanych przez funkcjonariuszy, podał Deruś, był magazyn, w którym prowadzona była produkcja papierosów. "Na miejscu, na gorącym uczynku zatrzymano jedną osobę" - poinformował.

W nielegalnej fabryce papierosów funkcjonariusze znaleźli cztery maszyny do nabijania gilz papierosowych, prawie 400 tys. papierosów, 610 kilogramów ciętego tytoniu, 530 litrów spirytusu, a także gilzy papierosowe, filtry i opakowania na papierosy. "Gdyby towar trafił do sprzedaży, budżet państwa straciłby z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego i VAT ponad milion zł" - dodał.

Deruś poinformował, że sześć osób, w tym dwóch obcokrajowców, trafiło do aresztu. Prokuratura postawiła im zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym wytwarzaniem wyrobów akcyzowych - w tym co najmniej 20,5 mln papierosów i blisko 12 ton krajanki tytoniowej. "Straty budżetu państwa z tej przestępczej działalności to co najmniej 35 mln zł" - podał.

Postępowanie w sprawie zorganizowanej grupy prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl