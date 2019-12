Lubelskie: Trzy gminy z dofinansowaniem na inwestycje wodno-ściekowe

Trzy gminy otrzymały w piątek unijne dofinansowanie na budowę i modernizację infrastruktury wodociągowej w Lubelskiem. Łączna kwota przyznanych środków z UE wyniosła ponad 10 mln zł.

Dotacje na inwestycje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

"To jest już zakończenie, zwieńczenie działania 6.4 (w RPO) dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej, które miało na celu poprawę zaopatrzenia w wodę i budowę kanalizacji, remont oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody. To ostatni konkurs i ostanie trzy umowy w tej pespektywie finansowej" - powiedział marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski podczas uroczystego podpisania umów z beneficjentami.

Wręczone w piątek dotacje dotyczą inwestycji, które będą prowadzone w gminach Biłgoraj, Kock i Poniatowa.

Gmina Biłgoraj otrzymała ponad 3,9 mln zł dofinansowania do ośmiu zadań m.in. rozbudowy i remontu trzech stacji uzdatniania wody, budowy zbiornika na wodę, połączenia wodociągów między czterema miejscowościami, monitoringu systemu. Łączny koszt inwestycji to blisko 7,5 mln zł.

Wójt gminy Biłgoraj Wiesław Różyński powiedział, że potrzeby rozbudowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej stale rosną. "Gmina Biłgoraj jest gminą rozwojową. Przybywa nam mieszkańców - w 2008 roku było nas prawie 11 tysięcy, a dzisiaj jest 13,5 tys." - powiedział Różyński.

W gminie Poniatowa zostanie wybudowany wodociąg, który obejmie miejscowości Niezabitów, Niezabitów Kolonia i Zofianka. Koszt inwestycji to ponad 5,4 mln zł, a kwota dofinansowania - blisko 3,2 mln zł. Dzięki tej inwestycji około tysiąca osób uzyska dostęp do sieci wodociągowej. "To zapomniana przez lata pod tym względem północna część gminy. Tam w ogóle nie było wodociągu. Będzie to już ostania nitka wodociągowa, ostatnia magistrala do wybudowania w naszej gminie" - powiedział burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk.

Gmina Kock otrzymała ponad 3 mln zł dofinansowania do inwestycji związanych z wymianą lub budową sieci wodociągowej wzdłuż pięciu ulic w Kocku, co obejmie blisko 2,7 tys. osób. Łączny koszt inwestycji to ponad 5,1 mln zł.

Przyznane w piątek dotacje dotyczą beneficjentów wyłonionych w ostatnim konkursie na dofinansowanie inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej w ramach RPO w woj. lubelskim. "Łącznie na to działanie przeznaczonych było, w perspektywie siedmioletniej, 293 mln zł. Dzisiejsze trzy umowy powodują, że 100 procent tej alokacji środków jest wykorzystane" - dodał Stawiarski.

Łącznie w woj. lubelskim podpisano 136 umów na dofinansowanie inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej w ramach RPO. Dzięki nim w woj. lubelskim wybudowane zostanie blisko 256 km sieci wodociągowej, a przebudowane i wyremontowane 156 km tej sieci. Ponadto powstanie 90 stacji uzdatniania wody. Wybudowanych zostanie także 244 km sieci kanalizacyjnej i 18 oczyszczalni ścieków.