Lubelskie: Uroczystości barbórkowe w kopalni Bogdanka

Podczas obchodów Dnia Górnika w sobotę w lubelskiej kopalni Bogdanka zostały wręczone odznaczenia państwowe, akty nadania stopni górniczych, kordziki górnicze i honorowe kryki. Listy do uczestników uroczystości skierowali m.in. premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Szef rządu w liście odczytanym przez wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę zwrócił uwagę, że tegoroczne święto górników obchodzone jest w okresie szczególnie burzliwym i pełnym niepewności na rynkach surowców energetycznych. "Długofalowe konsekwencje pandemii COVID 19 i agresja Rosji na Ukrainę sprawiają, że sektor wydobywczy mierzy się obecnie z niezwykle trudnymi wyzwaniami ekonomicznymi i technicznymi. Od tego, jak na nie odpowiemy zależeć będzie pomyślność Polski" - zaznaczył premier.

Podkreślił, że w tym trudnym czasie polskie przedsiębiorstwa górnicze stanęły na wysokości zadania i podjęły się dodatkowych działań na rzecz zwiększenia produkcji i sprzedaży węgla opałowego, również dla odbiorców sektora komunalno-bytowego oraz odbiorców indywidualnych. "Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka SA jako lider producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniająca się na tle branży nowoczesnością i efektywnością wydobycia, włączyła się w ten proces" - przypomniał Morawiecki.

Zwracając się do górników, w przededniu ich święta podziękował za trud, którego podejmują się w swojej pracy. "Dziękuję za to, co robicie dla Lubelszczyzny i Polski" - dodał premier.

List od prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego przeczytał dyrektor jego biura Michał Moskal. Kaczyński nawiązał do jubileuszu 40-lecia funkcjonowania LW Bogdanka. "W tym dniu kierujemy nasze pełne wdzięczności myśli ku wszystkim, którzy przez te lata wnosili swój wkład w to wspólne dzieło, jakim jest Bogdanka. A w szczególności wspominamy w zadumie tych towarzyszy górniczej pracy, którzy zginęli na posterunku. Modlimy się w ich intencji i prosimy Pana Boga, by zawsze liczba zjazdów na szychtę była równa liczbie wyjazdów na powierzchnię" - podkreślił w liście prezes PiS.

Obecny na sobotnich uroczystościach w Bogdance minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zwrócił uwagę, że przez 40 lat funkcjonowania kopalni w Bogdance były zarówno "wielkie kryzysy, ogromne wyzwania i lata wielkich sukcesów, maksymalnego wydobycia i rekordowego zatrudnienia". Wskazał również na toczącą się za wschodnią granicę wojnę i związany z tym "potężny kryzys energetyczny europejski i światowy - i my w tym kryzysie uczestniczymy". Jak dodał, obecna sytuacja powoduje, że musimy zmienić myślenie "o nowych perspektywach rozwojowych górnictwa węgla kamiennego, na Lubelszczyźnie i w Polsce". Szef MEiN podziękował jednocześnie władzom kopalni za działania w obszarze oświaty oraz za wspieranie różnych przedsięwzięć edukacyjnych.

Z kolei wiceminister finansów Artur Soboń podkreślił w swoim przemówieniu, że praca górników nawet w tak nowoczesnej kopalni, jak Bogdanka jest wciąż pracą nie tylko bardzo ciężką, ale i niezwykle niebezpieczną. "Z wielką pokorą wszyscy patrzymy (…) na to, co robicie, bo w ten sposób służycie dobrze Polsce. W tym dniu życzę, aby święta Barbara zawsze miała w opiece wszystkich górników" - dodał Soboń.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka w rozmowie z dziennikarzami przypomniał, że kopalnia w Bogdance jest jednym z największych pracodawców na terenie województwa i osiąga bardzo dobre wyniki. "W ostatnim czasie kopalnia bardzo aktywnie uczestniczy w programie dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach i nie ukrywam, jest to zdecydowany lider na terenie naszego województwa, a to z kolei przekłada się na to, że jesteśmy w czołówce regionów, które dystrybuują węgiel i ten wysoki wynik tak naprawdę zawdzięczamy głównie Bogdance" - stwierdził Sprawka.

Prezes LW Bogdanka Artur Wasilewski zaznaczył, że kilka dni temu minęło 40 lat, kiedy to pierwsza tona węgla wyjechała z kopalni. "Dzisiaj Bogdanka to lider branży, to podmiot gospodarczy poddawany często za przykład. To, jak nas nazywają i z czego jesteśmy dumni - czempion regionu i województwa, to odpowiedzialny i dobry pracodawca; to podmiot gospodarczy, który szanuje środowisko. To mecenas sportu i kultury, dbający o społeczność lokalną"- podkreślił Wasilewski.

Podczas obchodów Dnia Górnika w sobotę w cechowni na terenie lubelskiej kopalni Bogdanka zostały wręczone odznaczenia państwowe, akty nadania stopni górniczych, kordziki górnicze i honorowe kryki. Łącznie odznaczono ponad 200 osób.

Lubelski Węgiel Bogdanka jest producentem węgla kamiennego, którego odbiorcami są m.in. firmy przemysłowe, w tym podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. 66 proc. akcji LW Bogdanka ma Enea.

Dzień Górnika obchodzony jest 4 grudnia, w dniu św. Barbary. Barbórka obchodzona jest nie tylko na Górnym Śląsku, ale też w innych regionach, gdzie świętują m.in. górnicy węgla brunatnego, pracownicy kopalń rud miedzi, cynku i ołowiu, soli, a także załogi zakładów wydobywczych nafty i gazu, wód leczniczych i termalnych. Wraz z firmami eksploatującymi kopaliny pospolite - kruszywa, piasek i żwir - w Polsce jest ponad 7,5 tys. zakładów górniczych: podziemnych, otworowych i odkrywkowych. Łącznie krajowy przemysł wydobywczy bezpośrednio zatrudnia niespełna 180 tys. pracowników, w tym 77,7 tys. w kopalniach węgla kamiennego.

