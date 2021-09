Lubelskie: W grudniu powrócą pociągi na trasę z Lublina do Łukowa

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowała, że kończą się prace remontowe na odcinku kolejowym między Lubartowem, a Parczewem (Lubelskie). W grudniu na trasę wrócą pociągi z Lublina do Łukowa. Inwestycja za 90 mln zł obejmuje m.in. wymianę 26 km torów, budowę nowych przystanków i peronów.

"Przy rozpoczynającej się budowie drogi ekspresowej S19 Lublin - Lubartów, kolejowe połączenia mogą okazać się skuteczną alternatywą dla mieszkańców powiatu lubartowskiego. Już można dojechać do Lublina szynobusem szybciej niż samochodem dzięki modernizacji linii" - zaznaczył cytowany w komunikacie asystent wiceministra infrastruktury Piotr Kaliszewski.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowała, że kończą się prace na odcinku Lubartów - Parczew, przez co w grudniu na trasę będą mogły powrócić pociągi między Lublinem a Łukowem. Podczas robót wymieniono 26 km torów. Po wyremontowanym odcinku pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 120 km/h, a pociągi towarowe do 80 km/h.

"Nowe przystanki w Berejowie i Laskach mają wyższe perony, które ułatwią podróżnym dostęp do pociągów. Wykonawca przystępuje do montażu wiat i ławek. Będzie czytelne oznakowanie i tablice z rozkładem. Podobny standard zapewnią przystanki Tarło, Brzeźnica Bychawska" - podano w komunikacie.

Natomiast na stacji Parczew widać już nowy, wyższy peron. Montowane jest oznakowanie oraz infokiosk, na którym będą wyświetlane informacje o rozkładzie jazdy. Zakończyły się prace torowe w obrębie stacji i rozpoczęły próby urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Aktualnie budowany jest peron na przystanku Parczew Kolejowa oraz perony w Gródku i Zabielu. Przygotowano oświetlenia, montowane są ławki, wiaty, wygrodzenie, gabloty na rozkład jazdy pociągów.

Inwestycja obejmuje równie prace przy dwustumetrowym moście nad Wieprzem w Lubartowie. "Wzmocnione przyczółki i podpory kolejowej przeprawy - największej i najważniejszej na odcinku Lubartów - Parczew, pozwalają na ułożenie nowego toru. Stalowa kratownica mostu pokryta została powłoką antykorozyjną. Wykonane roboty pozwolą na sprawniejszy przejazd pociągów" - zaznaczono.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe przekazała, że rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów - Parczew kosztuje 90 mln zł. Pieniądze pochodzą ze środków unijnych.

