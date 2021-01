Lubelskie: W Lasach Janowskich zamieszkają żubry

W Lasach Janowskich (Lubelskie) zamieszka stado żubrów – poinformowały Lasy Państwowe. Przesiedlenie stada liczącego dziewięć osobników jest kontynuacją procesu odtwarzania krajowej populacji tych zwierząt.

"Pierwsi reprezentanci największych ssaków Europy pojawią się w Lasach Janowskich w przyszłym tygodniu" - poinformowano w czwartek komunikacie na stronie internetowej Lasów Państwowych.

Na teren Nadleśnictwa Janów Lubelski (podlegającym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie) wsiedlone zostanie stado założycielskie, które będzie tworzyć "subpopulację janowską". Będzie się ono składać z dziewięciu osobników przesiedlonych z Puszczy Boreckiej oraz z Nadleśnictwa Kobiór.

"Nowymi mieszkańcami naszych lasów zostaną dwa samce z Ośrodka Hodowli Żubrów w Nadleśnictwie Kobiór na terenie RDLP w Katowicach, dwie dorosłe samice z Nadleśnictwa Borki, każda z nich z kilkumiesięcznym potomkiem, oraz trzy osobniki w wieku czterech lat (dwie samice i jeden samiec) z tego samego nadleśnictwa" - wylicza, cytowany w komunikacie, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski Bartłomiej Kosiarski.

W janowskim nadleśnictwie przeprowadzono wcześniej prace przygotowawcze i dokładne analizy terenu, na którym zamieszkają żubry. By stworzyć zwierzętom jak najlepsze warunki do życia, zrekultywowano 20 ha śródleśnych łąk, na których będą żerować.

Żubry trafią najpierw do specjalnej zagrody adaptacyjnej, gdzie będą przystosowywać się do życia w nowym środowisku, a potem zostaną wypuszczone na wolność. "Po wypuszczeniu z zagrody adaptacyjnej stado żubrów będzie wędrowało po Lasach Janowskich pod przewodnictwem krowy - żubrzycy, która zostanie wyposażona w nadajnik GPS, tak by można było śledzić poczynania zwierząt" - poinformowano.

Pracownicy nadleśnictwa będą dokarmiać żubry w okresie zimowym oraz monitorować ich stan zdrowia zapewniając fachową opiekę weterynaryjną.

Lubelscy leśnicy mają nadzieję, że żubry zadomowią się na dobre w Lasach Janowskich i zasilą krajową populację tego cennego gatunku. Według założeń żubrze stado na tym terenie docelowo ma liczyć ok. 40 osobników.

Przeniesienie żubrów na teren nadleśnictwa Janów Lubelski to element realizacji projektu "Kompleksowej ochrony żubra w Polsce", realizowanego wspólnie przez Lasy Państwowe i Stowarzyszenie Miłośników Żubrów. Ma on zwiększyć zasięg występowania żubrów w Polsce, ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób tych zwierząt i zachowanie tego cennego gatunku.

"Cieszymy się, że swoją cegiełkę w tym zakresie mogą dołożyć lubelscy leśnicy przyjmując w leśne ostępy naszej dyrekcji ten majestatyczny gatunek, zakorzeniony od wieków w polskiej tradycji. Mamy nadzieję, że żubry będą się tu czuły tu jak u siebie w domu, a ich aklimatyzacja przebiegnie bez żadnych zakłóceń. Obecność żubrów na Lubelszczyźnie na pewno przyczyni się do jeszcze większej promocji Lasów Janowskich i zwiększenia świadomości społecznej na temat tych zwierząt uzmysławiając wielu osobom, że czynna ochrona jest dla nich jedyną szansą na przetrwanie" - podkreślił dyrektor RDLP w Lublinie Marek Kamola.

Leśnicy apelują do miłośników leśnych wędrówek, którzy będą odwiedzali w przyszłości Lasy Janowskie, aby nie płoszyli żubrów i zachowali wobec nich dystans kilkudziesięciu metrów. Jak tłumaczą, choć żubry to dzikie zwierzęta, które unikają spotkań z ludźmi, to nie wiadomo, w jaki sposób zareagują w obliczu zagrożenia, a są to zwierzęta o dużych gabarytach - największe osobniki osiągają wagę nawet kilkuset kilogramów.