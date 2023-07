Lubelskie: W regionie jest ponad 1100 km tras rowerowych; planowana jest budowa kolejnych

W województwie jest ponad 730 km regionalnych szlaków rowerowych, razem z lubelską częścią Green Velo to ponad 1100 km; planowana jest budowa kolejnych blisko 300 km - poinformowała PAP Anna Nycz z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Odpowiadając na pytanie PAP o planowane inwestycje Nycz przekazała, że od 2020 r. prowadzone są wstępne prace przygotowawcze nad projektem wytyczenia, wyznakowania i budowy trasy rowerowej wzdłuż Wisły wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

"Projekt w przypadku uzyskania dofinasowania z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 będzie kontynuacją ogólnopolskiego projektu Wiślanej Trasy Rowerowej. W związku z tym zawiązana została współpraca czterech województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego regionalnego. Projekt nosi roboczą nazwę +Blue Valley - Wiślanym Szlakiem+" - podała Nycz.

Projektowany szlak - uzupełniła - składać się będzie z trzech komponentów: rowerowego, kajakowego oraz kamperowego. "Planowana długość trasy w województwie lubelskim to ok. 120 km, na trasie od Annopola przez Kazimierz Dolny, Puławy, Dęblin (połączenie z województwem mazowieckim) do Stężycy - włączenie gminy i Wyspy Wisła do produktu turystycznego" - przekazała dodając, że obecnie szacowany jest koszt inwestycji w województwie lubelskim. "Alokacja na wszystkie działania w ramach produktów turystycznych w Funduszach Europejskich dla Polski Wschodniej to ponad 140 mln euro" - dodała.

Informując o kolejnych inwestycjach Nycz wskazała, że planowane jest pozyskanie środków z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację dwóch projektów dotyczących budowy dróg pieszo-rowerowych na Roztoczu. Całkowita wartość przedsięwzięcia jest szacowana na ok. 56 mln euro, z czego dofinansowanie ze środków unijnych miałoby wynieść ponad 47 mln euro.

Jak podała, projekty zakładają budowę w sumie 88,28 km dróg pieszo-rowerowych i dziewięciu stacji ładowania pojazdów elektrycznych - w tym dla rowerów i skuterów - na terenie gmin miejskich: Kraśnik, Goraj, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Tomaszów Lubelski, Janów Lubelski, Józefów, Frampol oraz pięciu powiatów: kraśnickiego, janowskiego, biłgorajskiego, zamojskiego oraz tomaszowskiego.

Jak podała Nycz, na koniec ubiegłego roku przy drogach wojewódzkich było 246,7 km ścieżek rowerowych, z czego 21,73 km oddano do użytku w 2022 r. (przy drodze wojewódzkiej nr 835 Biłgoraj - granica województwa, DW801 w Dęblinie i DW807 w Łukowie).

Natomiast w bieżącym roku - wymieniła - trwa budowa trzech dróg wojewódzkich wraz ze ścieżkami: DW820 Łęczna - Rogóźno (9,4 km), DW830 obwodnica Nałęczowa (2 km), DW833 Kraśnik - Urzędów (6 km), a także nowych dróg rowerowych w Terespolu (1,7 km) i Ostrowie Lubelskim (1,2 km).

Dodała, że zarząd województwa zapewnił finansowanie rozbudowy i budowy dróg wraz ze ścieżkami: DW830 Lublin - obwodnica Nałęczowa (12,4 km), obwodnica Hrubieszowa (6,2 km), obwodnica Opola Lubelskiego (1,75 km), obwodnica Tarnogrodu (6 km).

Urząd Marszałkowski planuje ponadto budowę w latach 2024-2026 kolejnych ścieżek o łącznej długości ponad 61 km (m.in. DW833 Chodel - Urzędów, DW820 Sosnowica - Rogóźno, DW829 Kijany - Łęczna), ale realizację inwestycji uzależnia od pozyskania finansowania.

Odpowiadając na pytanie PAP o szlaki rowerowe, które już istnieją w regionie wskazała, że województwo lubelskie posiada ponad 730 km regionalnych szlaków rowerowych. "Razem z lubelską częścią Green Velo to ponad 1100 km tras rowerowych. Są to szlaki wyznakowane pomarańczowymi znakami R-4" - poinformowała.

Informując o najważniejszych szlakach rowerowych wymieniła: Lublin - Kazimierz Dolny (72 km w okolicach Nałęczowa), Kazimierz Dolny - Kraśnik (106 km doliną Wisły do początków Roztocza), Lublin - Wola Uhruska (110 km przez Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie i Poleski Park Narodowy do doliny rzek Bug przy granicy z Ukrainą), Szlak Nadbużański (258 km) i zmodernizowany ostatnio Centralny Szlak Rowerowy Roztocza Kraśnik-Zwierzyniec-Hrebenne (187 km przez całe Roztocze będące w granicach Polski).

"Przez województwo lubelskie przebiega Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. Jest to szlak o randze szlaku krajowego. Jego długość w naszym regionie to ponad 400 km i prowadzi od granicy województwa niedaleko przeprawy przez rzekę Bug od północy przez dolinę nadbużańską, Polesie, Lasy Sobiborskie, Pagóry Chełmskie, wschodnią część Wyżyny Lubelskiej oraz Roztocze" - przekazała Nycz dodając, że na szlaku Green Velo znajduje się 40 miejsc obsługi wyposażonych w wiaty dla turystów, stojaki na rowery oraz tablice z mapami.

