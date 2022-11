Lubelskie: W Wojciechowie otwarto nową placówkę pocztową

Poczta Polska otworzyła w Wojciechowie nową placówkę pocztową. Poczta Polska otworzyła w Wojciechowie nową placówkę pocztową. "Dzięki znowelizowaniu ustawy Prawo Pocztowe, jesteśmy obecni w takich miejscowościach, jak Wojciechów, na terenie gminy wiejskiej – powiedział w poniedziałek prezes Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski podczas otwarcia Urzędu Pocztowego w Wojciechowie (Lubelskie).

Prezes Poczty Polskiej przypomniał, że na terenie kraju działa obecnie 7,6 tys. placówek pocztowych. "Jesteśmy obecni właśnie w takich miejscowościach, jak Wojciechów, na terenie gminy wiejskiej. Jest to możliwe dzięki temu, że została znowelizowana ustawa Prawo pocztowe" - powiedział. Dodał, że dzięki temu mieszkańcy mają równy dostęp do usług powszechnych.

Jak podkreślono w czasie konfernecji prasowej, przez ostatnie 7 lat w Wojciechowie działała jedynie filia Urzędu Pocztowego. Otwarty w poniedziałek Urząd Pocztowy znajduje się teraz przy głównej drodze i sąsiaduje z urzędem gminy, apteką oraz innymi punktami usługowo - handlowymi. "Klienci mają do dyspozycji dwa okienka, w których będą mogli załatwić wszystkie sprawy z oferty całej Grupy Poczty Polskiej oraz strefę handlową. Bliskość bezpłatnych miejsc parkingowych z pewnością przypadnie do gustu zmotoryzowanym. Placówka jest dostosowana do obsługi osób z niepełnosprawnościami - posiada odpowiedni podjazd oraz obniżone stanowisko obsługi" - podano w komunikacie Poczty Polskiej.

W placówce pocztowej będzie można także, m.in.: wysłać kartki, listy, paczki, kupić znaczki czy skorzystać z usług finansowych. W placówce istnieje możliwość założenia bezpłatnego konta i uzyskania informacji o kredycie oraz ubezpieczeniach. W samoobsługowej Strefie Handlu znajduje się dodatkowy asortyment m.in. prasa, książki, artykuły biurowe, upominki.

Obecny w czasie uroczystości w Wojciechowie wiceminister aktywów państowywch Jan Kanthak zaznaczył, że "za naszych rządów nie została zamknięta ani jedna placówka pocztowa". "Raczej staramy się otwierać: w zeszłym roku 100 nowych placówek pocztowych, w tym roku około 60" - poinformował Kanthak.

Zwrócił uwagę, że Poczta Polska zajmuje się przesyłaniem przesyłek listowych, "o których konkurencja rynkowa chętnie by zapomniała, ponieważ nie jest to za bardzo dochodowe". "My mamy tego świadomość, dlatego jako Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowaliśmy w ostatnim czasie nowelizację Prawa pocztowego, która będzie rekompensowała Poczcie Polskie wysiłek, trud finansowy ponoszony w wyniku właśnie świadczenia usług powszechnych" - powiedział wiceszef MAP.

Przypomniał również o podjęciu decyzji w sprawie dokapitalizowania Poczty Polskiej w kwocie 190 mln zł. "Te pieniądze mają być przeznaczone na nową architekturę sieci logistycznej. Powstający w Lublinie sorter ma przyspieszyć dostarczanie przesyłek KEP, czyli kurierek, ekspresówek i paczek" - dodał.

Wiceminister podkreślił, że obowiązkiem urzędowym Poczty Polskiej jest dostarczanie listów, przesyłek poleconych, ale spółka musi również iść z duchem czasu. "Potrzeby klientów zmieniły się znacząco. Szczególnie w czasie pandemii koronawirusa zaobserowaliśmy znaczący spadek przesyłek listowych, ale wzrosły za to przesyłki paczkowe, kurierskie" - zaznaczył.

