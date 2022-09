Lubelskie: Wakacyjne loty z Portu Lotniczego Lublin do Antalyi - dwa razy w tygodniu

Od 3 czerwca 2023 r. rejsy ze Świdnika do śródziemnomorskiego kurortu Antalya będą się odbywały dwa razy w tygodniu; ma to związek z dużą popularnością lotów do Turcji - podał w środę Port Lotniczy Lublin. Od 2 czerwca do siatki połączeń z lotniska dołączy też Rodos.

Rzecznik lotniska Piotr Jankowski przekazał w komunikacie, że od 3 czerwca 2023 r. biuro podróży Coral Travel Poland będzie realizowało dwa połączenia tygodniowo na trasie Lublin - Antalya. W tym roku biuro także organizowało wyloty do Turcji, ale raz w tygodniu.

Prezes lotniska Andrzej Hawryluk podał, że połączenia lotnicze z Turcją należą do czołówki najchętniej wybieranych przez lubelskich turystów.

Jak podał rzecznik, od 2 czerwca 2023 r. do siatki połączeń z lotniska dołączy także Rodos. "Loty na grecką wyspę będą odbywać się raz w tygodniu aż do 6 października 2023 r." - podał.

W sierpniu br. z usług Portu Lotniczego Lublin skorzystało blisko 48 tys. pasażerów - to rekordowy wynik w historii lotniska.

Port Lotniczy Lublin oddano do użytku w 2012 r. Ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty do kodu D, czyli wielkości Boeing 767 czy Airbus A310. Wyłącznymi akcjonariuszami spółki są jednostki samorządu terytorialnego: Województwo Lubelskie, Gmina Lublin, Gmina Miejska Świdnik i Powiat Świdnik.

