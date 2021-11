Lubelskie: Wystawa z okazji 90.lecia lotnictwa policyjnego w muzeum w Dęblinie

Do końca listopada w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie prezentowana jest wystawa z okazji jubileuszu 90. rocznicy powstania lotnictwa policyjnego.

Wystawa przedstawia historię policyjnego lotnictwa m.in. poprzez prezentację sprzętu lotniczego, na jakim szkolili się, latali i pełnią służbę policyjni piloci.

"Wersja posterowa wystawy jest u nas prezentowana na ekspozycji głównej "Historia polskiego lotnictwa wojskowego" na mocy umowy współpracy przy organizacji konkursu modelarskiego poświęconemu policyjnego lotnictwu" - powiedziała kustosz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Malwina Markiewicz.

Na wystawie znajdują się m.in. fotografie przedstawiające policyjne śmigłowce podczas akcji prewencyjnych, ratowniczych i poszukiwawczych. "Od zarania maszyny te wzbudzały zainteresowanie ludzi i były intensywnie fotografowane. Stąd duży zestaw zgromadzonych fotografii" - dodała kustosz.

Wystawę można oglądać do końca listopada, od wtorku do niedzieli w godzinach 9 - 16. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie to największa placówka w regionie lubelskim, prezentująca zabytki techniki lotniczej oraz pamiątki związane z polskim lotnictwem wojskowym.

