Lubelskie: Za 11 mln zł wyremontowano most na rzece Sierotka w Piaskach

Za 11 mln zł wyremontowano most na rzece Sierotka w Piaskach (Lubelskie). Prace na drodze wojewódzkiej nr 836 trwały około roku. Inwestycja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Infrastruktury.

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Piaskach wiceminister finansów Artur Soboń podkreślił, że DW836 jest jedną z najbardziej uczęszczanych dróg wojewódzkich na Lubelszczyźnie i zasługiwała na inwestycję, "którą dzisiaj kończymy tym mostem". Przekazał, że w latach 2020-2022 rząd przeznaczył 6,4 mld zł w całej Polsce na inwestycje lokalne, w tym inwestycje drogowe.

"Podnoszą one konkurencyjność województwa lubelskiego, podnoszą jakość życia mieszkańców, zwiększają bezpieczeństwo dla kierowców i innych uczestników ruchu drogowego" - podkreślił.

Jego zdaniem takie inwestycje lokalne wpisują się w kluczowe, strategiczne projekty, jak np. budowa drogi Via Carpatia, a także S17 i S12. "To wszystko doskonale się uzupełnia i stanowi wielką ofensywę inwestycyjną państwa polskiego w województwie lubelskim" - ocenił.

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski poinformował, że cała inwestycja kosztowała ponad 11 mln zł, z czego połowę stanowi dofinansowanie ze środków Ministerstwa Infrastruktury. "Cieszę się, że w ciągu roku udało się to zrealizować i mamy już drogę nr 836 praktycznie w 100 proc. gotową. Zostały nam jeszcze ewentualnie kosmetyczne poprawki już na terenie miasta i gminy Piaski do drogi S17. Mam nadzieję, że to także doczeka się swojej realizacji" - powiedział marszałek.

Burmistrz Piask Michał Cholewa stwierdził, że jest to ważny dzień dla gminy. "Mamy piękny - najważniejsze, że bezpieczny - most wraz z otoczeniem. Jesteśmy bardzo zadowoleni" - podkreślił.

Inwestycja na drodze wojewódzkiej nr 836 między Bychawą a Kębłowem polegała na przebudowie mostu na rzece Sierotka w Piaskach wraz z dojazdami. Prace polegały na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego. W jego rejonie przebudowano istniejące skrzyżowania, zjazdy, zatoki autobusowe oraz zbudowano chodniki i ścieżkę rowerową.

Droga wojewódzka nr 836 łączy drogę ekspresową S12/17 z drogą wojewódzka nr 835, a także stanowi południową obwodnicę Lublina umożliwiającą relacje komunikacyjne Biłgoraj - Chełm z pominięciem Lublina, a dla mieszkańców Piask kierunek na południe Polski. Natężenie ruchu na tym odcinku wynosi 7,2 tys. pojazdów na dobę.

