Lubelskie: ZUS wypłacił już 36,5 mln zł w ramach „Dobrego startu”

36,5 mln zł trafiło już na konta rodziców i opiekunów z woj. lubelskiego w ramach programu „Dobry start”. Do placówek ZUS wpłynęło dotychczas 111 tys. wniosków na 162 tys. dzieci. Podczas dyżurów pracowników ZUS w lokalnych instytucjach można uzyskać pomoc w złożeniu wniosku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił do tej pory mieszkańcom woj. lubelskiego 36,5 mln zł w ramach programu "Dobry Start". To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. "Ponad 111 tys. wniosków o świadczenie "Dobry Start 300+" złożyli dotychczas rodzice i opiekunowie z województwa lubelskiego. Wnioski te obejmują 162,6 tys. dzieci" - zaznaczyła w komunikacie rzecznik ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korba.

Świadczenie na dofinansowanie wyprawki szkolnej dziecka w wysokości 300 zł przysługuje raz do roku, bez względu na dochody rodziny. Można je otrzymać na ucznia do ukończenia 20 lat, a jeśli ma on orzeczoną niepełnosprawność - to do ukończenia 24 lat.

Wnioski należy składać przez: bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub portal Emp@tia. ZUS przyjmuje zgłoszenia do końca listopada. "Wniosek warto jednak wysłać jeszcze w sierpniu, bo gwarantuje to wypłatę świadczenia najpóźniej do 30 września. Wypłaty są realizowane na konta bankowe" - przypomniała Korba.

Podczas dyżurów pracowników ZUS w placówkach Zakładu oraz w lokalnych instytucjach, takich jak np. placówki Poczty Polskiej, KRUS, urzędy gminy, można uzyskać pomoc w złożeniu wniosku. W tym tygodniu dyżury odbędą się między innymi w: Dołhobyczowie, Zakrzewie, Michowie, Janowcu, Horodle, Ulhówku i Trzeszczanach. "Wszystko po to, żeby zapobiegać cyfrowemu wykluczeniu tych, którzy są nim zagrożeni, ale również po to, żeby pomóc w przypadkach wątpliwych" - mówił w lipcu dyrektor lubelskiego ZUS Piotr Waszak.

