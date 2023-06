Lublin: 30 mln zł z rządowego funduszu na budowę i przebudowę dwóch dróg w mieście

Miasto Lublin otrzyma 30 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przedłużenie ul. Węglarza i przebudowę ul. Wallenroda. W piątek podpisano umowę w tej sprawie.

Umowę na 30 mln zł dofinansowania dwóch miejskich inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisali w piątek wiceminister infrastruktury Rafał Weber, zastępca prezydenta Lublina Artur Szymczyk i skarbnik miasta Lucyna Sternik.

Wiceminister Weber podczas konferencji prasowej w Lublinie powiedział, że fundusz w ostatnim czasie został poszerzony m.in. o zadania drogowe realizowane przez 18 miast będących siedzibą urzędu wojewódzkiego lub marszałkowskiego. "Zgodnie z założeniem naboru maksymalna kwota dofinansowania mogła wynosić 30 mln zł i właśnie miasto Lublin taką kwotę środków finansowych uzyskuje" - stwierdził. "Nie wykluczamy żadnego z samorządów ze środków, które są dzielone z punktu widzenia centralnego" - dodał.

Przypomniał, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg istnieje od 2019 r. i w ciągu minionych pięciu lat "w sposób zdecydowany wpłynął na poprawę jakości dróg lokalnych w naszym kraju". "Na terenie województwa lubelskiego ponad 1,8 mld zł wpłynęło do samorządów gminnych, powiatowych, do samorządu miasta Lublina, wpłynie za niedługo do samorządu województwa lubelskiego po to, aby dokonywać wielkiej przemiany infrastruktury drogowej" - powiedział.

Wiceminister stwierdził, że Polacy oczekują od państwa sprawnych i bezpiecznych dróg szybkiego ruchu i jako przykłady takich inwestycji w regionie wymienił S19 Via Carpatia, S17, S12. Jak mówił, oczekują także wygodnych i bezpiecznych dróg lokalnych. Jego zdaniem "wielka przemiana inwestycyjna" w województwie lubelskim jest realizowana "przy współpracy rządu z samorządem".

Jak poinformował zastępca prezydenta Lublina Artur Szymczyk, w ramach uzyskanego dofinansowania z rządowego funduszu planowana jest budowa przedłużenia ul. Węglarza w dzielnicy Ponikwoda i przebudowa ul. Wallenroda na terenie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przypomniał, że zadanie zostało ujęte w budżecie miasta i wieloletniej prognozie finansowej.

Szymczyk podał, że ratusz będzie aplikował o 250 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rozwój dróg w dzielnicy przemysłowej Hajdów-Zadębie.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka przypomniał, że w bieżącym roku do gmin i powiatów w regionie trafiło blisko 0,5 mld zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. "Jeszcze w drodze jest rozstrzygnięcie naboru na zadania wojewódzkie i dopiero ta kwota, doliczona do tego 0,5 mld, będzie pokazywała skalę tego działania" - powiedział. Zwrócił uwagę, że od 2019 r. województwo lubelskie otrzymało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Programu Inwestycji Strategicznych ponad 7 mld zł.

