Lublin: 410 mln zł na inwestycje w budżecie na 2020 r.

410 mln zł na inwestycje zakłada budżet Lublina na 2020 r. przyjęty w czwartek przez radę miasta. Wszystkie wydatki wynieść mają 2 mld 542 mln zł, zaś dochody – 2 mld 485 mln zł.

W 31-osobowej radzie za przyjęciem budżetu głosowało 19 radnych klubu prezydenta miasta, przeciw było 12 radnych PiS.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk powiedział, że budżet jest podporządkowany kontynuowaniu inwestycji, mimo występujących ograniczeń finansowych. Żuk wskazał na konieczność dokładania przez miasto pieniędzy do zadań, które powinny być sfinansowane z subwencji oświatowej z budżetu państwa. W przyszłym roku będzie to około 150 mln zł.

"Na zadania oświatowe łącznie zabezpieczymy ponad 820 mln zł. Będzie to największe wyzwanie" - powiedział Żuk.

Na inwestycje przeznaczone ma być 410 mln zł, w tym ponad 280 mln zł to wartość zadań dofinansowanych z funduszy europejskich. "Budżet inwestycyjny jest znaczący, w znacznej części kontynuowane są projekty, które przyjęliśmy do realizacji w wieloletnim programie inwestycyjnym. To tempo wysokie jak na dzisiejsze realia, związane z uzyskiwanymi funduszami europejskimi" - podkreślił Żuk.

Przewodniczący opozycyjnego klubu radnych PiS Piotr Gawryszczak powiedział, że budżet jest "napompowany", zawiera dochody, które nie będą wykonane. Podał przykładowo m.in., że przyszłoroczny budżet przewiduje sprzedaż działek na kwotę 55 mln zł, podczas gdy tegoroczny zakładał wpływy z tego tytułu w wysokości 22 mln zł, zaś w pierwszej połowie roku wyniosły one 8 mln zł. Danych za drugie półrocze jeszcze nie ma.

"To nie jest najlepszy budżet dla Lublina. Po stronie przychodów jest zawyżona prognoza, nierealna do osiągnięcia, po stronie wydatków poukrywane są różne wydatki po tylko, żeby papierowo pokazać, że ten budżet się spina, a on się nie spina" - powiedział Gawryszczak.

Dochody miasta w 2020 r. wynieść mają 2 mld 485 mln zł, a wydatki - 2 mld 542 mln zł; planowany deficyt wynieść ma 57 mln zł.

Jednym z najważniejszych zadań jest budowa dworca metropolitalnego wraz z przebudową przyległego układu komunikacyjnego, co w 2020 r. będzie kosztowało ponad 98 mln zł.

Natomiast 38 mln zł pochłonąć ma kolejny etap programu rozbudowy i unowocześniania komunikacji miejskiej, czyli budowa zespołów przystankowych i węzłów przesiadkowych. Blisko 22,5 mln zł ma kosztować dokończenie przebudowy i rewitalizacji Parku Ludowego.

W 2020 r. ma być też przebudowywana jedna z głównych ulic miasta - Aleje Racławickie - na co przeznaczono 19,7 mln zł. Prawie 9,5 mln zł pochłonie odbudowa zniszczonego po pożarze Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty. Zakończenie budowy szkoły i przedszkola przy ul. Berylowej oraz pozyskanie gruntu i dokumentacji pod budowę tam boiska szkolnego, kosztować ma 10,5 mln zł.