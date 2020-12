Lublin: BioMaxima rozbuduje zakład produkcyjny w Lublinie

Polski producent preparatów i urządzeń do diagnostyki laboratoryjnej, firma BioMaxima rozbuduje swój zakład produkcyjny w Lublinie. Na terenie specjalnej strefy ekonomicznej firma kupi zabudowaną działkę za blisko 4 mln zł.

"Spółka BioMaxima SA podpisała 5 grudnia br. umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości oraz terminowej umowy najmu. Celem jest nabycie nieruchomości położonej w bezpośrednim sąsiedztwie dotychczasowego zakładu produkcyjnego spółki w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lublinie. Zakup jest związany z realizacją planów dalszej rozbudowy potencjału produkcyjnego spółki" - poinformowała w poniedziałek spółka w komunikacie prasowym.

Nabywana działka o powierzchni 4 tys. m.kw. zabudowana jest budynkiem produkcyjnym z częścią socjalno-biurową o powierzchni użytkowej ponad 1 tys. m.kw., ma też teren wolny pod dalszą zabudowę. Spółka na terenie kupowanej działki planuje zbudować dwukondygnacyjny zakład produkcyjny o powierzchni 800-900 m.kw.

"W 2020 roku, nastąpiło niemal całkowite zagospodarowanie dostępnej rezerwy w naszych istniejących budynkach produkcyjnych. Dalszy rozwój bazy produkcyjnej na terenie naszej nieruchomości byłby niemożliwy lub bardzo kosztowny, stąd konieczność tej inwestycji" - powiedział cytowany w komunikacie prezes BioMaximy Łukasz Urban.

Cena netto nabywanej nieruchomości wynosi 3 mln 940 tys. zł. BioMaxima w grudniu 2020 roku zapłaci sprzedawcy 900 tys. zł zaliczki, a pozostała kwota ma być płacona w uzgodnionych ratach do końca 2021 roku. "Zarząd przewiduje, że inwestycja w budowę nowego budynku produkcyjnego finansowana będzie w 20 proc. środkami własnymi spółki, a w 80 proc. długiem" - czytamy w komunikacie.

Jak informuje spółka, w nowym obiekcie ma być wytwarzany "nowy asortyment taki jak antybiogramy, testy molekularne oraz immunochromatograficzne". Produkowane mają tu być m.in. systemy AST do oznaczania lekowrażliwości (MIC), a także genetyczne testy PCR, które - według planów spółki - będą mogły być stosowne w szerszym zakresie niż tylko klinicznym - do diagnostyki infekcji układu oddechowego czy pokarmowego, ale także dla przemysłu spożywczego oraz kosmetycznego. Do nowego obiektu ma być też przeniesiona obecna produkcja szybkich testów immunochromatograficznych.

BioMaxima jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej notowaną od 2010 r. na rynku NewConnect. Specjalizuje się m.in. w produkcji testów mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. W swojej ofercie spółka posiada m.in. molekularny test do wykrywania SARS-CoV-2 oparty na metodzie Real Time PCR, a także szybkie testy immunochromatograficzne do wykrywania antygenu wirusa oraz przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. BioMaxima jest też dystrybutorem produktów innych światowych firm diagnostycznych. W 2020 r. po trzech kwartałach przychody spółki wyniosły ponad 37 mln zł, a zysk netto - ponad 4,6 mln zł.