Lublin: Blisko 48 tys. pasażerów skorzystało w sierpniu z usług Portu Lotniczego Lublin

W sierpniu br. z usług Portu Lotniczego Lublin skorzystało blisko 48 tys. pasażerów - to rekordowy wynik w dziesięcioletniej historii lotniska - poinformował w środę jego rzecznik Piotr Jankowski. Zapowiedział, że w przyszłym roku na wakacje będzie można wylecieć z Lublina na Rodos.

Jak wyjaśnił rzecznik, wpływ na wyraźny wzrost liczby podróżnych miał nie tylko powrót do normalnego latania, ale także wyjątkowo bogata siatka połączeń wakacyjnych. "Największy ruch na lotniskach przypada na okres wakacyjny, kiedy do regularnej listy połączeń dołączają loty czarterowe. To wtedy pasażerowie chętnie ruszają na zwiedzanie Polski i innych krajów, co ma swoje odzwierciedlenie w statystykach" - zaznaczył prezes Portu Lotniczego Lublin Andrzej Hawryluk.

W sierpniu lubelskie lotnisko obsłużyło około 47,8 tys. pasażerów, co stanowi rekord w jego 10-letniej historii. Najlepszym dotąd miesiącem był sierpień 2017 roku, kiedy to z lotniska skorzystało ok. 46,4 tys. podróżujących.

"W tym roku na wakacje z Lublina można było polecieć do tureckiej Antalyi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również połączenia obsługiwane przez linię lotniczą Wizz Air do chorwackiego Splitu oraz Burgas w Bułgarii nad Morzem Czarnym. Podobnie jak loty do Gdańska. Dlatego rejsy z Lublina do Trójmiasta w wakacje były wykonywane przez dwóch przewoźników - Ryanair i PLL LOT" - poinformował rzecznik lotniska Piotr Jankowski.

Zwrócił uwagę również, że wszystkie rejsy miały bardzo wysokie wypełnienie samolotów. Rekordzistą było Burgas, dokąd latały samoloty wypełnione w ponad 95 proc. Według rzecznika na coraz większe zainteresowanie lotami z lubelskiego lotniska wpływ ma także dotychczasowa siatka połączeń regularnych. Największym zainteresowaniem cieszą się niezmiennie loty do Londynu, Oslo i Eindhoven.

"Trwają rozmowy na temat jesiennej siatki połączeń, nowych destynacji i kolejnych wakacji. Są już pierwsze efekty. Od czerwca 2023 roku do siatki połączeń z Portu Lotniczego Lublin dołączają loty na grecką wyspę Rodos" - zapowiedział rzecznik.

Lotnisko w Lublinie oddano do użytku w 2012 r. Ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty wielkości Boeinga 767 czy Airbusa A310. Port Lotniczy Lublin jest spółką akcyjną, której wyłącznymi akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego: województwo lubelskie, gmina Lublin, gmina miejska Świdnik i powiat Świdnik.

