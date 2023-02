Lublin: Do 15 maja przedłużony termin zakończenia budowy Dworca Metropolitalnego

Do 15 maja br. został przedłużony termin zakończenia budowy Dworca Metropolitalnego w Lublinie – poinformował we wtorek ratusz. Pierwotny termin wyznaczony był na koniec lipca ub.r. Koszt inwestycji to ok. 340 mln zł, a wartość wykonanych prac wynosi obecnie 210 mln zł.

O nowej dacie zakończenia budowy Dworca Metropolitalnego w Lublinie poinformował ratusz we wtorkowym komunikacie. Jak wyjaśniono, wniosek o przedłużenie terminu zakończenia prac złożył wykonawca inwestycji.

"Wpływ na wydłużenie prac budowlanych, a tym samym na zmianę terminu zakończenia inwestycji miała konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych oraz tych związanych z usuwaniem awarii lub budowy infrastruktury podziemnej przez zewnętrznych operatorów sieci" - poinformował zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju Artur Szymczyk, cytowany w komunikacie.

Dodał, że na wniosek środowisk osób niewidomych podjęto też decyzję o zmianie projektu wykonawczego identyfikacji wizualnej dworca w celu poprawienia jakości oznaczeń, by odpowiadały na wszystkie potrzeby użytkowników.

W związku z tym, Urząd Miasta w Lublinie podpisał aneks w sprawie zmiany terminu realizacji budowy Dworca Metropolitalnego. Pierwotna data zakończenia robót upływała z końcem lipca ubiegłego roku. Pierwszym aneksem zmieniono termin na 28 lutego br., a teraz drugim - na 15 maja.

Budowa nowego dworca wraz z przebudową układu komunikacyjnego w jego rejonie będzie kosztować prawie 340 mln zł, z czego ponad 188 mln zł pochodzi ze środków europejskich. Na koniec lutego wartość wykonanych robót wynosi ponad 210 mln zł.

Inwestycja obejmuje budowę trzykondygnacyjnego budynku z parkingiem podziemnym dla 174 samochodów. "W części użytkowej dachu trwa montaż placu zabaw, który będzie się składał z systemowego parku linowego. Obecnie finalizowane są też prace w zakresie fotowoltaiki. Trwa również montaż fasad szklanych na budynku dworca. W garażach podziemnych montowane są instalacje wewnętrzne, prowadzone są także prace wykończeniowe" - przekazała Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.

Jak dodała, w budynku trwa montaż instalacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i elektrycznej. Na ukończeniu są prace przy przegłębieniu płyty fundamentowej w celu montażu ruchomych schodów w obiekcie.

Inwestycja obejmuje również modernizacje ulic wokół nowego dworca. Zaawansowanie robót drogowych jest różne w zależności od ulicy. Chodzi między innymi o nasadzenie zieleni, oznakowanie pionowe i poziome, a także montaż elementów małej architektury. "Wokół budynku głównego i pod wiatami autobusów odjazdowych trwają prace przy układaniu chodników z kostki i płyt granitowych. W zakresie trakcji trolejbusowej trwa montaż rozjazdów" - poinformowała Góźdź.

