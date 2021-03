Lublin: Muzeum Narodowe otwarte po remoncie

Możemy być dumni, że muzea w Polsce się rozwijają, bo one są kochane przez Polaków - powiedział wicepremier Piotr Gliński w piątek podczas uroczystości otwarcia wyremontowanego i zmodernizowanego Muzeum Narodowego w Lublinie.

Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu przypomniał, że polskie muzea i instytucje pamięci w 2019 roku przyjęły ponad 40 mln zwiedzających, a dla porównania kina w tym samym czasie odwiedziło 60 mln osób.

"Możemy być dumni, że muzea w całym kraju się rozwijają, bo one są kochane przez Polaków, a ten sukces frekwencyjny jest tego najlepszym dowodem" - powiedział Gliński.

Wicepremier przypomniał, że w Polsce obecnie jest realizowanych ponad 100 różnego rodzaju projektów muzealnych, w tym także dotyczących odbudowy, remontów, przekształceń placówek muzealnych. "Dzięki polskim muzealnikom, ludziom kultury zwiększamy, i to bardzo dynamicznie w ostatnim czasie, ofertę muzealną w całej Polsce" - dodał Gliński.

Minister zwiedził w nowo wyremontowanym muzeum ekspozycje, które będą od soboty dostępne dla ogółu zwiedzających. "Od jutra będziecie mieli inne kłopoty - z frekwencją. W sytuacji pandemicznej to nie będzie łatwe, na pewno będą kolejki, jak to było w muzeach otwartych niedawno w reżimie sanitarnym" - mówił Gliński do pracowników muzeum. Podziękował zespołowi muzeum oraz wykonawcom remontu i modernizacji za zaangażowanie i wykonaną pracę. "Efekty są przepiękne" - ocenił.

Remont muzeum, którego główna siedziba jest na Zamku Lubelskim rozpoczął się w 2018 r. Prace objęły gruntowną przebudowę skrzydła północnego Zamku, a także roboty modernizacyjne w częściach skrzydła południowego i zachodniego. Dzięki modernizacji powierzchnia wystawiennicza zwiększyła się o 300 m kw.

Łącznie na Zamku Lubelskim znajduje się obecnie 10 sal wystawowych. Powstały tu m.in. nowoczesne wystawy stałe. Jedną z nich jest eskpozycja "Trybunał Koronny w dziejach Rzeczypospolitej 1578-1794" dotycząca historii Trybunału Koronnego, który funkcjonował w Lublinie i związanych z nim osób. Natomiast w "Galerii Malarstwa Polskiego XIX i XX wieku" zgromadzono ok. 150 obrazów wybitnych artystów m.in. Olgi Boznańskiej, Józefa Chełmońskiego, Jana Cybisa, Juliusza i Wojciecha Kossaków, Stanisława Wyspiańskiego, a centralne miejsce ekspozycji zajmuje obraz "Unia Lubelska" Jana Matejki. Na ekspozycji "Malarstwo Europejskie i Sztuka Zdobnicza XVI-XIX w." zgromadzono ok. 40 obrazów holenderskich, flamandzkich, włoskich, niemieckich i francuskich powstałych w XVII i XVIII w. i reprezentujących sztukę baroku. Najcenniejszym jest tu "Piłat umywający ręce" wybitnego malarza holenderskiego z początku XVII w. Hendricka ter Brugghena.

Osobna sala poświęcona jest malarstwu cerkiewnemu, gdzie prezentowane są ikony i obrazy cerkiewne m.in. z Lubelszczyzny. Stanowi ona wstęp do zwiedzania najcenniejszego zabytku Muzeum - Kaplicy Trójcy Świętej.

Ponadto zaprezentowane są dzieła sztuki nowoczesnej, awangardowej m.in. artystów skupionych w "Grupie Zamek". Na wystawie "Korespondencje. Artysta wobec kolekcji" zaprezentowano kolekcje prac Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego a także wielu innych artystów takich jak m.in. Paul Cézanne, Max Ernst, Andy Warhol i Pablo Picasso.

Projekt przebudowy i modernizacji obejmował roboty budowlane, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia dla dwóch obiektów należących do muzeum: głównej siedziby na Zamku Lubelskim w Lublinie oraz z oddziału - Muzeum XXIV Pułku Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego w Kraśniku. Koszt rozbudowy i remontu obu obiektów to ponad 34 mln zł, z czego blisko 17,7 mln zł stanowi dofinasowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Muzeum Narodowe w Lublinie utworzono w ub. roku na bazie założonego w 1906 r. Muzeum Lubelskiego. Od 1957 r. jego siedzibą główną jest Zamek Lubelski z unikatowym w skali Europy zabytkiem sztuki średniowiecznej - Kaplicą Trójcy Świętej.

Muzeum zgromadziło dotychczas blisko 200 tys. zabytków z wielu dziedzin m.in. sztuki, archeologii, numizmatyki, militariów, etnografii, literatury. Eksponowane są one w siedzibie głównej a także w czterech oddziałach w Lublinie i trzech oddziałach zamiejscowych - w Kraśniku i w Nałęczowie. W 2018 roku (przed remontem) wszystkie oddziały muzeum odwiedziło ponad 276 tys. osób.

Muzeum w Lublinie jest obecnie organizatorem nowej placówki - Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Mieścić się ono będzie w zabytkowym budynku - dawnym pałacu Lubomirskich w centrum Lublina. Do nowej placówki pozyskano już pierwsze obrazy, fotografie, mapy, monety, meble, które będą eksponowane w Muzeum Ziem Wschodnich. Wybrana została także - w konkursie - koncepcja architektoniczno-scenograficzna tego muzeum.

Minister Gliński podczas swojej wizyty w Lublinie złożył też kwiaty pod pomnikiem żołnierza podziemia niepodległościowego mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, w związku z 72. rocznicą jego śmierci. Po południu ma także zwiedzić dwa oddziały Muzeum Narodowego w Lublinie - Muzeum Martyrologii pod Zegarem oraz Muzeum w Bramie Krakowskiej.