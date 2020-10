Lublin: Niewielki ruch na bazarach i w galeriach

Niewielki ruch panował w sobotę przed południem na bazarach i w galeriach handlowych w Lublinie. Mało jeździło samochodów, mniej pieszych widać było na ulicach. Do wyjścia z domów zniechęcały nie tylko obostrzenia związane z pandemią, ale i deszczowa pogoda.

Na popularnym bazarze przy ul. Ruskiej mniej niż zwykle było zarówno sprzedających jak i kupujących. Wszyscy mieli maseczki, ale wiele osób zsuwało je dla wygody na brodę. Sprzedawcy mówili, że handel idzie słabo.

"Jest zdecydowanie mniej ludzi, zostali w domach, boją się wirusa" - powiedziała reporterowi PAP kobieta sprzedająca warzywa.

"Warzywa trzeba jeść, to samo zdrowie" - zachęcał mężczyzna handlujący w pobliżu. "Ja to się nie boję wirusa. Czy będę wychodził, czy nie, to nie da się go uniknąć. Pójdę po chleb, bo przecież muszę dotknę klamki w sklepie i już mogę go złapać. Może już go miałem. Nie da się schować, trzeba dbać o swoją odporność" - dodał mężczyzna.

W galerii handlowej w centrum miasta kupujących było bardzo niewielu. Zamknięte były kawiarnie i restauracje, w poszczególnych butikach zakupy robili pojedynczy klienci, w wielu nie było nikogo.

Więcej osób kupowało w sklepie spożywczym i drogerii, choć i tam było ich mniej niż dopuszczają limity. W spożywczym, jak podano w informacji przy wejściu, jednocześnie mogło przebywać 94 osoby, a było ich nie więcej jak 30. W drogerii limit pozwalał na 23 osoby, było kilkanaście. Zakupy robili zarówno starsi jak i młodsi, choć w czasie wizyty w galerii reportera PAP, był czas na zakupy przeznaczony wyłącznie dla seniorów.

"Normalnie wychodzę z domu, jeszcze trochę pracuję na emeryturze, dorabiam sobie. Opiekuję się chorą żoną, robię sam zakupy. Nie liczę na pomoc, nikt mi nie kupi tego, co sam sobie wybiorę" - powiedział starszy mężczyzna.

Rzeczniczka wojewody lubelskiego, Agnieszka Strzępka, poinformowała w sobotę o potwierdzeniu w regionie kolejnych 715 przypadków zakażenia koronawirusem. Sanepid podał o śmierci 7 osób; wszyscy cierpieli też inne choroby.

Łącznie od początku pandemii potwierdzono w Lubelskiem 10.136 przypadków koronawirusa. 4.669 zarażonych osób wyzdrowiało, a 162 osoby zmarły. Na kwarantannie przebywa 19.409 osób, zaś objętych nadzorem epidemiologicznym zostało 567 osób.