Lublin: Ponad 32 mln zł dotacji na sprzęt medyczny dla klinik Uniwersytetu Medycznego

Ponad 32 mln zł dotacji trafi na zakup sprzętu medycznego dla dwóch klinik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2015 roku na wsparcie uczelni i jednostek medycznych jej podległych przeznaczono ponad 900 mln zł – poinformował wiceminister zdrowia Marcin Martyniak.

W uroczystości symbolicznego przekazania dotacji dla klinik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wzięli udział m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek i wiceminister zdrowia Marcin Martyniak.

Szef MEiN poinformował, że łącznie ponad 32,6 mln zł trafi do dwóch szpitali klinicznych w Lublinie, a dokładnie ok. 20 mln do Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii SPSK1 i ponad 12 mln zł do Kliniki Neurochirurgii SPSK4. Czarnek podziękował również resortowi zdrowia za decyzję ze środy o przyznaniu kolejnych pieniędzy na rozwój lubelskiej okulistyki.

Wiceminister zdrowia Marcin Martyniak wskazał, że ponad 32 mln zł dla dwóch klinik pochodzi ze środków europejskich na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 i wzmacnianie systemu ochrony zdrowia.

"Są to środki, które zostaną przeznaczone na wysokiej jakości sprzęt, m.in. na rezonans magnetyczny, tomograf śródoperacyjny, również na przebudowę bloku operacyjnego. Tej wysokiej klasy sprzęty przyczynią się w szczególności do poprawy jakości świadczenia usług medycznych dla pacjentów, ale też wpłyną na skrócenie czasu oczekiwania na pewne procedury medyczne" - wymienił Martyniak.

Odnosząc się do przyznania kolejnych 32 mln zł wyjaśnił, że pieniądze z budżetu państwa zostaną przekazane na innowacyjne centrum terapii chorób plamki żółtej w Lublinie. "Te środki przeznaczone będą na gruntowną przebudowę budynku. Najistotniejsze w tej inwestycji jest to, że będzie rozwinięta hospitalizacja jednodniowa, na której szczególnie zależy ministerstwu zdrowia, w zakresie odwracania piramidy świadczeń także" - zaznaczył wiceminister.

Podsumował, że od 2015 roku na Uniwersytet Medyczny w Lublinie - zarówno na samą uczelnię, jak i podległe jednostki medyczne - zostało przeznaczonych ponad 900 mln zł. "To jest 96 umowa, która przedwczoraj podpisaliśmy. To średnio ponad 100 mln zł w skali roku" - podał Marcin Martyniak.

Podkreślił również rolę Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który - jak ocenił - w sposób książkowy i wzorcowy współpracuje z ministerstwem zdrowia w kontekście kształcenia lekarzy i rozwoju kompetencji kadr medycznych.

Historia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie sięga 1950 r. Wtedy dwa wydziały Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (medyczny i farmaceutyczny) zyskały autonomię. Początkowo zostały przekształcone w Akademię Lekarską, która po trzech miesiącach przyjęła nazwę Akademii Medycznej. W 2008 r. AM została przekształcona w UM w Lublinie. Obecnie na 6 wydziałach i 16 kierunkach studiów w lubelskim Uniwersytecie Medycznym kształci się ok. 7 tys. osób.

Zobacz wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach:

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl