Lublin: Port Lotniczy Lublin obsłużył w sezonie wakacyjnym około 166 tys. podróżnych

Około 166 tys. podróżnych obsłużył w wakacje, tj. od czerwca do końca września, Port Lotniczy Lublin – przekazał w poniedziałek jego rzecznik Piotr Jankowski, oceniając tegoroczny sezon letni za udany dla lotniska.

Rzecznik podał, że od czerwca do końca września wykonano 1,8 tys. wakacyjnych operacji lotniczych i obsłużono około 166 tys. pasażerów. W sierpniu odnotowano ponad 47 tys. podróżnych, co jest rekordem w historii lotniska.

"Wakacyjne wyniki lubelskiego lotniska pokazały, że przygotowana przez nas oferta dobrze wpisuje się w oczekiwania podróżnych. Sezon wakacyjny udało się nam zakończyć z sukcesem" - ocenił cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Lublin Andrzej Hawryluk.

Rzecznik przekazał, że największą popularnością w tym sezonie cieszyły się loty do tureckiego kurortu Antalya, do chorwackiego Splitu oraz Burgas w Bułgarii nad Morzem Czarnym czy loty nad polskie morze, do Gdańska.

"Wszystkie rejsy miały bardzo wysokie wypełnienie samolotów. Wśród najpopularniejszych destynacji wakacyjnych niekwestionowanym numerem jeden było Burgas - na tej trasie samoloty wypełnione były w ponad 95 proc." - poinformował rzecznik lubelskiego lotniska.

Zapowiedział również, że od czerwca przyszłego roku do siatki połączeń z Portu Lotniczego Lublin dołączają loty na grecką wyspę Rodos. Planowane jest także utrzymanie lotów do Antalyi, Burgas i Splitu. "Cieszymy się z tych zapowiedzi. Szczególnie jesteśmy zadowoleni, że nasza siatka połączeń zostanie uzupełniona o kolejne loty do Turcji. Kierunek ten należy do czołówki najchętniej wybieranych przez lubelskich turystów" - dodał prezes Hawryluk.

Lotnisko w Lublinie oddano do użytku w 2012 r. Ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty wielkości Boeinga 767 czy Airbusa A310. Port Lotniczy Lublin jest spółką akcyjną, której wyłącznymi akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego: województwo lubelskie, gmina Lublin, gmina miejska Świdnik i powiat Świdnik.

