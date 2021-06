Lublin: Powstanie innowacyjne centrum badawcze w dziedzinie ogrodnictwa

Bezpieczeństwo żywnościowe Polski zależy od tego, w jak dużym stopniu będziemy w stanie sami produkować zdrową żywność – napisał prezydent Andrzej Duda do uczestników uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę centrum badawczego w Lublinie.

W środę na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Badawczo-Wdrożeniowego i Dydaktycznego Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie.

List do uczestników uroczystości skierował prezydent Andrzej Duda. Podkreślił w nim, że uczelnia wzbogaci się o nowe zaplecze naukowo-dydaktyczne w tak ważnej dziedzinie jaką jest zastosowanie innowacyjnych technologii w ogrodnictwie.

"Produkcja żywności pozostaje wciąż wielkim wyzwaniem cywilizacyjnym. Bezpieczeństwo żywnościowe Polski zależy od tego, w jak dużym stopniu będziemy w stanie sami produkować zdrową, bezpieczną i pełnowartościową żywność. Jest to cel, którego nie można osiągnąć bez nowoczesnego i konkurencyjnego ogrodnictwa" - napisał prezydent.

Przypomniał, że uprawa owoców i warzyw, których Polska jest jednym z czołowych europejskich eksporterów, to jedna ze strategicznych dziedzin gospodarki. "Dlatego tak ważne jest wdrażanie nowych technologii, które pozwolą polskim ogrodnikom produkować więcej i taniej, a przede wszystkim zdrowo i ekologicznie" - dodał.

Z kolei premier Mateusz Morawiecki w swoim liście podkreślił, że nowa inwestycja będzie miała szczególne znaczenie dla Lubelszczyzny, znanej z sadownictwa, warzywnictwa, zielarstwa i szkółkarstwa. "Wierzę, że powstanie tego innowacyjnego badawczego zaplecza oraz wykorzystanie wiedzy i naukowych osiągnięć środowiska akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - mózgu przedsięwzięcia - już w niedługim czasie stanie się motorem napędowym dynamicznego rozwoju ogrodnictwa w regionie" - napisał premier.

Centrum Badawczo-Wdrożeniowe i Dydaktyczne Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie ma być wybudowane do czerwca 2022 r. Łączny koszt inwestycji to 17 mln zł. Uczelnia złożyła do Ministerstwa Edukacji i Nauki wniosek o dofinansowanie budowy kwotą 14 mln zł. Obecny na uroczystości minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powiedział, że wniosek ten jest obecnie rozpatrywany.

Minister przypomniał, że tylko w ostatnich kilku miesiącach jego resort wsparł inwestycje Uniwersytetu Przyrodniczego w lubelskiej dzielnicy Felin, kwotą ponad 15 mln zł.

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. Krzysztof Kowalczyk powiedział, że nowy ośrodek będzie umożliwiał realizację nowatorskich ambitnych badań, co zdynamizuje nie tylko prace badawcze, ale również współpracę naukową z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Podkreślił, że prowadzone w tym ośrodku badania i projekty przyczynią się do rozwoju innowacji polskiego rolnictwa i wypełniania założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

"Bez wsparcia naukowego, wdrażania nowych rozwiązań w zakresie ograniczenia stosowania pestycydów lub nawet innego modelu ochrony oraz nawożenia, rolnictwo polskie nie sprosta wymaganiom" - dodał prof. Kowalczyk.

Głównym elementem nowego Centrum Badawczo-Wdrożeniowe i Dydaktyczne Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie będzie szklarnia z czterema ogrzewanymi nawami o szerokości 8 m i długości 32 m każda. Część szklarni będzie podzielona na mniejsze przestrzenie, co umożliwi prowadzenie kilkunastu doświadczeń jednocześnie.

Szklarnie będą w pełni zautomatyzowane, wyposażone w nowoczesny system doświetlania roślin. W jednej z naw ma być zamontowany najnowocześniejszy automatyczny system do cyfrowego diagnozowania roślin.

W sąsiedztwie szklarni powstanie też dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ok. 690 m.kw, gdzie będą m.in. sale laboratoryjne, pomieszczenia techniczne do obsługi szklarni. Na dachu budynku zamontowany zostanie zestaw ogniw fotowoltaicznych. Wybudowane będą też zbiorniki na wody opadowe, które będą zasilały instalacje nawadniające w szklarniach.

