Lublin: Prawie 300 tys. podróżnych odwiedziło miasto w sezonie letnim, a 600 tys. od początku roku

Prawie 300 tys. podróżnych przyjechało do Lublina od lipca do września br., a 600 tys. osób od początku tego roku - wynika z danych zebranych przez lubelski ratusz. Najchętniej miasto odwiedzali mieszkańcy Lubelszczyzny i Mazowsza.

Jak podkreśliła podczas wtorkowej konferencji prasowej zastępca prezydenta Lublina ds. kultury, sportu, partycypacji Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, po dwóch latach ograniczeń związanych z pandemią, do Lublina powróciły festiwale plenerowe, wydarzenia kulturalne, imprezy sportowe z udziałem publiczności.

"To wszystko znajduje odzwierciedlenie w ruchu turystów. Tegoroczny sezon turystyczny wyraźnie pokazał, że nasze miasto jest coraz bardziej popularnym kierunkiem podróży, przede wszystkim wśród młodych osób" - dodała zastępca prezydenta.

Z danych przedstawionych podczas konferencji prasowej wynika, że od początku br. do Lublina przyjechało ponad 600 tys. osób. z Polski. To prawie dwa razy więcej w porównaniu do tego samego okresu w 2021 r., kiedy przyjechało ok. 334 tys. podróżnych z kraju.

Dyrektor Biura Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin Marcin Kęćko zaznaczył, że był to rekordowy sezon letni dla Lublina. Przekazał, że od początku lipca do końca września do stolicy regionu przyjechało blisko 300 tys. podróżnych z Polski, z czego 140 tys. stanowiły osoby odwiedzające (tj. spędzające w mieście jeden dzień), a 148 tys. - turyści (tj. osoby korzystające z noclegów).

"Rekordowym miesiącem był sierpień, bo przekroczyliśmy poziom 114 tys. turystów i odwiedzających - dotychczas nie mieliśmy takiego wyniku" - przyznał Kęćko.

Na dwa dni w Lublinie zdecydowało się zostać 20 proc. wszystkich turystów, 18 proc. przyjezdnych nocowało od 3 do 5 dni, zaś 10 proc. spędziło w mieście od 5 do 7 dni. Miasto najchętniej odwiedzali mieszkańcy województwa lubelskiego (41 proc.) i mazowieckiego (35 proc.). "Warto zwrócić uwagę na nowy trend, a mianowicie duży ruch z kierunku województwa małopolskiego i śląskiego, bo w poprzednich latach te regiony plasowały się na dalszych pozycjach" - uzupełnił dyrektor.

Poinformował, że wśród najbardziej popularnych miejsc odwiedzanych przez turystów znalazły się kolejno: Zamek Lubelski, Plac Litewski, Krakowskie Przedmieście, Stare Miasto, a także Ogród Saski, Centrum Spotkania Kultur. Kęćko wskazał, że turyści chętnie przyjeżdżali na wystawę Tamary Łempickiej, którą można było oglądać w Muzeum Narodowym w Lublinie. "Do Lublina przyciągały również festiwale, wydarzenia sportowe" - dodał dyrektor.

Jak wyjaśniono, dane na temat liczby osób odwiedzających Lublin zbierane są na podstawie geolokalizacji urządzeń mobilnych podróżnych.

