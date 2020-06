Lublin: Prezydent Krzysztof Żuk uzyskał absolutorium

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk otrzymał w czwartek wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r. Za udzieleniem mu wotum zaufania głosowało 19 radnych; przeciw było 12. Taki sam był wynik głosowania w sprawie absolutorium.

Głosowania w radzie miasta poprzedziła wielogodzinna dyskusja nad raportem o stanie miasta w 2019 r. oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu, która przeciągnęła się niemal do północy. W dyskusji o raporcie o stanie miasta oprócz radnych uczestniczyło także ponad 20 mieszkańców Lublina.

Prezydent miasta Krzysztof Żuk podkreślił, że ubiegły rok był rokiem kontynuowanych inwestycji, zarówno dużych z udziałem środków europejskich, jak i mniejszych. Wskazał na budowę szkoły przy ul. Berylowej w dzielnicy Czuby, modernizacje ważnych tras komunikacyjnych, takich jak ulica Fabryczna z mostem na rzece Czerniejówce i ul. Abramowicka, budowę ronda Lubelskiego Lipca oraz parkingu typu park and ride w dzielnicy Choiny. Z mniejszych inwestycji wymienił budowę oraz remonty ulic: Rozmarynowej, Chabrowej, Pana Tadeusza, Pawiej, Piaskowej, Kalinowszczyzna i innych.

Odnosząc się do stawianego przez opozycję, a także niektórych mieszkańców zarzutu postępującego zadłużania miasta, prezydent Żuk podkreślił, że miasto profesjonalnie zarządza finansami, a zaciąganie długu jest uzasadnione i konieczne dla prowadzenia inwestycji rozwojowych współfinansowanych z funduszy europejskich. "Dług publiczny ma swojej uzasadnienie, ponieważ dzięki inwestycjom majątek miasta wzrósł w ostatnich 9 latach o ponad 2 mld zł, do 6 mld zł dzisiaj" - powiedział Żuk.

Prezydent Lublina dodał, że niewystarczające są transfery pieniędzy z budżetu państwa, co powoduje wzrost długu. Podał, że miasto w ciągu minionych 4 lat z własnych środków dołożyło do finansowania oświaty ponad 700 mln zł, a do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 40 mln zł. "Gdybyśmy otrzymywali środki w postaci transferu z budżetu państwa na poziomie określonym ustawami, ten dług zaciągany w tych latach byłby o prawie 90 proc. niższy. Ten dług jest zaciągany wyłącznie na inwestycje" - podkreślił Żuk.

Przewodniczący opozycyjnego klubu radnych PiS Piotr Gawryszczak powiedział, że wykonanie budżetu to w istocie "zabawy księgowe", ponieważ był on niemal na każdej sesji zmieniany. "2019 rok nie był dobry, jeśli chodzi o inwestycje" - dodał. Podał przykład prowadzonego remontu Parku Ludowego, gdzie koszty znacznie wzrosły.

Dochody miasta w ubiegłym roku osiągnęły 2 mld 358 mln zł, a wydatki 2 mld 249 mln zł; deficyt wyniósł 71 mln zł. Wydatki majątkowe, na inwestycje i remonty, przekroczyły kwotę 335 mln zł, ze środków europejskich wpłynęło ponad 147 mln zł. "Zarówno dochody jak i wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca w ubiegłym roku osiągnęły najwyższy poziom od 2015 r." - powiedziała skarbnik miasta Irena Szumlak.