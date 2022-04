Lublin: Radni za zwiększeniem wydatków na budowę mostu na Bystrzycy

Rada Miasta Lublin przegłosowała w środę zmianę uchwały budżetowej, która przewiduje zwiększenie wydatków na przebudowę odcinka ul. Żeglarskiej i budowę mostu na Bystrzycy. Zakończenie robót ratusz zaplanował na koniec roku.

Radni obecni na zwołanej przez prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka nadzwyczajnej sesji rady miasta w środę jednogłośnie poparli projekt zmiany uchwały budżetowej na bieżący rok, który zakłada zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta o 16 mln zł. Zmiana ma związek z możliwością zwiększenia dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego".

W uzasadnieniu projektu uchwały ratusz wskazał, że zwiększenie dofinansowania pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na realizację ostatniego zadania w ramach projektu - przebudowy i rozbudowy odcinka ul. Żeglarskiej wraz z budową mostu na Bystrzycy.

Na budowę mostu na Bystrzycy miasto pierwotnie planowało przeznaczyć ok. 16,2 mln zł, jednak w przetargu wpłynęło sześć ofert, z których najtańsza opiewała na ponad 36,6 mln zł, a najdroższa - 54 mln zł.

"Zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu pozwoli zatem na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego" - podała rzeczniczka prezydenta Lublina Katarzyna Duma. Dodała, że zarządzeniem prezydenta, miasto już wcześniej zabezpieczyło na realizację inwestycji dodatkowe 4,2 mln zł.

O możliwości zwiększenia dofinansowania o 16 mln zł Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego poinformował ratusz 14 kwietnia br. Termin złożenia zaktualizowanego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi zapewnienie środków marszałek wyznaczył na 21 kwietnia.

Ratusz poinformował, że budowa nowego mostu na Bystrzycy rozpocznie się po rozbiórce starego, wybudowanego w latach 80-tych. Nowy jednoprzęsłowy most będzie miał 50 metrów długości, 19 metrów szerokości i będzie większy od obecnego. Inwestycja obejmie ponadto tereny przyległe do mostu i odcinek ul. Żeglarskiej od nowo powstałego węzła do skrzyżowania z ul. Nałkowskich.

Zakończenie robót budowlanych związanych z przebudową mostu wraz z rozbudową ul. Żeglarskiej ratusz planuje na koniec roku.

