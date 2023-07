Lublin: Rentgen do prześwietlenia przesyłek pocztowych w 3D trafi do lubelskich celników

Rentgen do prześwietlenia przesyłek pocztowych w 3D trafi na początku przyszłego roku do lubelskich celników. Sprzęt za 3,5 mln zł będzie pierwszym tego typu w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej - poinformował rzecznik IAS w Lublinie Michał Deruś.

Rzecznik przekazał informację o podpisaniu umowy na zakup nowoczesnego skanera do oddziału celnego pocztowego w Lublinie. Jak podkreślił, będzie to pierwsze takie urządzenie do prześwietlania przesyłek w 3D w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej.

"Nowoczesny sprzęt służy do kontroli przesyłek metodą rentgenowskiej tomografii komputerowej. Dotychczas wykorzystywane urządzenia dają obraz w orientacji poziomej lub pionowej. Nowy sprzęt będzie skanował przesyłki w 3D, dzięki czemu dużo łatwiej będzie można wykryć niedozwolone towary w przesyłkach pocztowych. Skróci to także zdecydowanie czas kontroli" - wyjaśnił Deruś.

Rentgen może pracować do 18 godzin na dobę. Będzie służyć do nieinwazyjnej kontroli zawartości wnętrza paczek i korespondencji pocztowej oraz do identyfikacji towarów, m.in. wyrobów tytoniowych, alkoholi, leków, substancji psychotropowych, materiałów niebezpiecznych (np. broń, materiały i urządzenia wybuchowe), dóbr kultury, artykułów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

"Urządzenie w terminie do 15 lutego przyszłego roku trafi w ręce funkcjonariuszy z Oddziału Celnego Pocztowego w Lublinie. Będzie nim prześwietlanych większość przesyłek pocztowych, które trafiają do nas spoza Unii Europejskiej" - wskazał cytowany w komunikacie dyrektor IAS w Lublinie Artur Krukowski.

Rentgen zostanie zakupiony za ponad 3,5 mln zł w ramach projektu "Wzmocnienie zdolności operacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej".

