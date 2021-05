Lublin: Rozpoczęła się budowa łącznicy kolejowej

20 mln zł ma kosztować budowa łącznicy kolejowej między liniami Warszawa–Lublin i Lublin–Przeworsk – poinformowały we wtorek PKP Polskie Linie Kolejowe. Dzięki temu pociągi towarowe nie będą musiały wjeżdżać na stację Lublin Główny.

"W maju rozpoczęły się roboty na trasie łącznicy. Obecnie przygotowywany jest teren pod nowy tor. W sierpniu na wybudowanym nasypie będą układane tory. Zbrojone są pierwsze fundamenty wiaduktu" - poinformował we wtorek w komunikacie prasowym rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Mirosław Siemieniec.

Łącznica powstanie na terenie miasta Lublin. Nowy tor połączy linię nr 7 Warszawa-Lublin oraz linię nr 68 Lublin-Przeworsk.

Siemieniec podkreślił, że dzięki łącznicy zapewniona zostanie nowa trasa dla pociągów towarowych. "Składy w relacji północ-południe pojadą łącznicą i nie będą zajmowały torów na stacji Lublin Główny" - zaznaczył. Łącznica pozwoli też na usprawnienie obsługi ruchu pasażerskiego m.in. dla przyszłych przewozów aglomeracyjnych.

Budowa łącznicy kolejowej będzie kosztować 20 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na październik 2021 roku. W ramach inwestycji dla mieszkańców przewidziano przejście pod torami, co będzie ważne szczególnie dla użytkowników tamtejszych ogródków działkowych. Planowane jest też wybudowanie wiaduktu kolejowego nad ulicą Stary Gaj.

Budowa łącznicy jest elementem unijnego projektu dotyczącego modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa-Lublin. Jego wartość to ponad 3,5 mld zł, z czego kwota dofinansowania unijnego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to ponad 2,9 mld zł. Prace mają być zrealizowane do 2022 roku.

