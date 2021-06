Lublin: Ruszyło projektowanie blisko 400 Mieszkań Plus

Około 390 mieszkań na wynajem w ramach programu Mieszkanie Plus zostanie wybudowanych na terenie po byłej cukrowni przy ul. Krochmalnej w Lublinie. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana w poniedziałek. Budowa ma ruszyć w drugim kwartale 2022 roku.

Spółka PFR Nieruchomości poinformowała w komunikacie, że pierwsze w Lublinie osiedle w ramach programu Mieszkanie Plus zostanie zaprojektowane przez pracownię architektoniczną Stelmach i Partnerzy, która ma na swoim koncie realizację m.in. Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie czy Centrum Chopinowskiego w Warszawie. W poniedziałek w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.

"Zgodnie z założeniami, przy ul. Krochmalnej powstaną trzy budynki, które pomieszczą około 390 mieszkań. Będą to bloki pięcio- i siedmiokondygnacyjne z garażami podziemnymi na 444 stanowiska. W strukturze mieszkań przewidziano zarówno kawalerki jak i M4" - przekazano w poniedziałkowym komunikacie.

Rozpoczęcie prac budowalnych planowane jest na drugi kwartał 2022 roku. "Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy zabiegali o to, aby program Mieszkanie Plus zawitał do Lublina. Dziękuję radnym i prezydentowi, który zaproponował zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wszędzie tam, gdzie ten program jest już realizowany - w Krakowie, Katowicach, czy choćby w Świdniku - zainteresowanie jest ogromne i przekłada się na kilka osób na jeden lokal" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Mieszkania Plus powstaną w Lublinie ul. Krochmalnej w odległości 2,5 kilometra od centrum Lublina. Jest to teren należący kiedyś do Cukrowni Lublin, która została uruchomiona w 1895 roku. Zakład zamknięto w 2010 roku w wyniku restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego w Polsce. Od 2015 roku plac pocukrowniczy wynajmowany był przez ośrodki szkolenia kierowców. W grudniu 2020 roku działkę zakupiła spółka PFR Nieruchomości.

Spółka ma na swoim koncie już niemal 400 mieszkań na terenie Lubelszczyzny. Chodzi o osiedle w Białej Podlaskiej, które zostało przekazane najemcom trzy lata temu, a także inwestycje powstające w Świdniku i Zamościu.

W ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego, którą realizuje spółka PFR Nieruchomości, w budowie jest obecnie ponad 2 tys. mieszkań, m.in. w Krakowie, Toruniu czy Dębicy.

