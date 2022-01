Lublin: Solidarność przeciwko zakazowi tranzytu polskich pociągów towarowych przez Ukrainę

Domagamy się podjęcia jak najszybszych działań zmierzających do zniesienia wprowadzonego bezprawnie przez Kolej Ukraińską ograniczenia nałożonego na polskie przewozy towarowe - powiedział przewodniczący NSZZ „Solidarność” w PKP LHS Piotr Kobylarz podczas akcji protestacyjnej przed Konsulatem Ukrainy w Lublinie.

W środę Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" PKP LHS w Zamościu zorganizowała pikietę, podczas której kolejarze domagali się zniesienia ograniczeń nałożonych na polskie przewozy towarowe przez Kolej Ukraińską.

"Jako pracownicy PKP LHS sp. z o.o. domagamy się podjęcia jak najszybszych działań zmierzających do zniesienia wprowadzonego bezprawnie przez Kolej Ukraińską ograniczenia na kolejowe przewozy tranzytowe przez terytorium Ukrainy, kierowane do Polski na przejście graniczne Izov/Hrubieszów i linię LHS" - powiedział podczas pikiety przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w PKP LHS Piotr Kobylarz.

W akcji protestacyjnej wzięło udział kilkudziesięciu związkowców z flagami, trąbkami, gwizdkami i syreną, którzy skandowali hasła m.in. "Tiry na kolej", "Obronimy nasze miejsca", "Wyjdźcie do nas" i "Dawaj siuda".

Związkowcy zaapelowali do premiera Ukrainy Denysa Anatolijowycza Szyhali o "przywrócenie normalnego ruchu kolejowego" i "rezygnację z jakichkolwiek ograniczeń czy zakazów rujnujących obraz KU". Skierowane do premiera pismo z apelem przekazali pracownikowi konsulatu.

Zdaniem Kobylarza, działania zarządu KU doprowadziły do zakłócenia wymiany handlowej i problemów polskich oraz ukraińskich eksporterów, co przekłada się na wyniki finansowe PKP LHS i KU.

"Zachowanie przedstawicieli Kolei Ukraińskiej jest całkowicie niezrozumiałe" - powiedział Kobylarz. Dodał, że poczynania zarządu KU "obserwujemy z przerażeniem", a konsekwencje tego zachowania mogą oznaczać dla pracowników PKP LHS "utratę miejsc pracy".

Przewodniczący "Solidarności" w PKP LHS stwierdził, że sytuacja "działa na rzecz krajów takich jak Białoruś czy Rosja". "Całokształt tych zdarzeń sprawia wrażenie wspierania interesów innych podmiotów i krajów czerpiących korzyści z przekierowania transportu towarów przez Białoruś i Obwód Kaliningradzki" - powiedział Kobylarz.

Podczas konferencji prasowej we wtorek członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Andrzej Olszewski poinformował, że od 30 listopada ub. r. obowiązuje bezterminowy zakaz nałożony przez KU przyjmowania do przewozów wszystkich przesyłek nadawanych z 15 wybranych krajów (m.in. Chiny, Rosja, Kazachstan) do Polski tranzytem przez terytorium Ukrainy.

"Prowadzone przez KU działania w praktyce oznaczają spadek przekazywania towarów w tranzycie przez terytorium Ukrainy w relacji wschód-zachód kierowanych do Polski i powodują całkowite wyeliminowanie tranzytu. Jesteśmy jedynym krajem europejskim dotkniętym takim bezterminowym zakazem" - mówił Olszewski.

Przyznał, że bezpośrednie przyczyny wprowadzenia zakazu nie są znane, a Grupa PKP wyczerpała możliwości prowadzenia rozmów dwustronnych z KU.

Według zapowiedzi strony ukraińskiej 20 stycznia br. w życie wchodzi kolejne ograniczenie, polegające na zakazie wwozu ładunków w wagonach handlowych KU na teren Polski.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl