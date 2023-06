Lublin: Tunezja i Rodos wśród nowości wakacyjnych z lubelskiego lotniska

Po raz pierwszy z Portu Lotniczego Lublin będzie można polecieć na wakacje do Monastyru w Tunezji oraz na grecką wyspę Rodos – poinformował w poniedziałek rzecznik lubelskiego lotniska Piotr Jankowski, odnosząc się do rozpoczęcia sezonu wakacyjnego.

Rzecznik podkreślił, że w tym sezonie wakacyjnym przygotowano więcej kierunków i więcej lotów do dotychczasowych destynacji. Po raz pierwszy w historii lubelskiego lotniska do siatki połączeń dołączyły też loty do Tunezji.

"Choć to dopiero początek wakacji, to już cieszę się, że udało nam się przygotować dla mieszkańców dobrą ofertę, dzięki współpracy z dotychczasowymi i nowymi partnerami. Liczę, że będzie ona rozwijała się także w kolejnych latach. Nasz region ma duży potencjał dla biur podróży, z roku na rok zwiększa się liczba mieszkańców Lubelskiego, którzy decydują się na wakacje z wylotem z najbliższego, naszego lotniska" - zaznaczył prezes Portu Lotniczego Lublin Andrzej Hawryluk, cytowany w komunikacie.

Jak podano, oprócz Tunezji po raz pierwszy z Lublina będzie można polecieć również na grecką wyspę Rodos. Loty rozpoczną się 23 czerwca.

"W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wypoczynkiem w Turcji, od początku czerwca realizowane będą loty do Antalyi aż cztery razy w tygodniu. Niezmiennym powodzeniem cieszą się loty do popularnych miejscowości turystycznych na południu Europy - chorwackiego Splitu i Burgas w Bułgarii" - poinformował rzecznik lubelskiego lotniska Piotr Jankowski.

Jego zdaniem alternatywą dla komunikacji samochodem czy pociągiem są loty z Lublina nad polskie morze do Gdańska, które odbywają się dwa razy w tygodniu. "Atrakcyjnym w sezonie wypoczynkowym kierunkiem jest też z pewnością Mediolan, dokąd samoloty z Portu Lotniczego Lublin latają trzy razy w tygodniu" - dodał Jankowski.

Lotnisko w Lublinie oddano do użytku w 2012 r. Ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty wielkości Boeinga 767 czy Airbusa A310. Port Lotniczy Lublin jest spółką akcyjną, której wyłącznymi akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego: województwo lubelskie, gmina Lublin, gmina miejska Świdnik i powiat Świdnik.

Z Portu Lotniczego Lublin w ciągu 10 lat skorzystało 2,8 mln pasażerów.

