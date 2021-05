Lublin: Umowa na dostawy ciepła na 15 lat

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (LPEC) i PGE Energia Ciepła podpisały umowę dotyczącą dostaw ciepła na potrzeby Lublina. Zapowiedziano też inwestycje - wymianę kotłów węglowych na opalane gazem - w Elektrociepłowni Wrotków w Lublinie.

"Umowa gwarantuje bezpieczeństwo dostaw ciepła na najbliższe 15 lat" - poinformowały spółki w środę w komunikacie prasowym.

Zgodnie z umową PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków "gwarantuje niezbędny poziom mocy wytwórczych w celu zapewnienia ciągłości dostawy ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej".

Spółka deklaruje również inwestycje w nowe moce wytwórcze, które po 2023 r. zastąpią istniejące jednostki węglowe, co jest konieczne "ze względu na wymogi środowiskowe i brak opłacalności przystosowywania istniejących jednostek węglowych do nowych regulacji".

W komunikacie podano, że w Elektrociepłowni Wrotków urządzeniami wytwórczymi są obecnie blok gazowo-parowy (BGP) opalany gazem ziemnym, wytwarzający 90 proc. ciepła dostarczanego przez elektrociepłownię do sieci oraz cztery rezerwowe węglowe kotły wodne, wykorzystywane w okresie mrozów lub postoju BGP. "Wycofanie z eksploatacji ww. kotłów nastąpi nie później niż do końca 2023 r. Zostaną one zastąpione przez dziewięć kotłów wodnych zasilanych gazem lub, w przypadku awarii, lekkim olejem opałowym. Tym samym w 2023 r. nastąpi całkowita eliminacja wytwarzania energii z węgla kamiennego na rzecz gazu ziemnego w lubelskiej elektrociepłowni" - głosi komunikat.

"Jesteśmy liderem na rynku ciepła w Polsce, a to zobowiązuje do ciągłego rozwoju i wyznaczania jego kierunków. Inwestujemy w nowe instalacje, a także modernizujemy istniejące zgodnie z trendami i wymaganiami obowiązujących regulacji środowiskowych" - podkreśla cytowany w komunikacie prezes PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak.

W komunikacie podano także, że gaz ziemny jest uznawany za paliwo przejściowe w procesie transformacji energetycznej i stanowi alternatywę dla węgla. W porównaniu z węglem kamiennym produkcja ciepła z gazu ziemnego wykazuje m.in. śladowe emisje jednostkowe CO, SO2 i pyłu, mniejszą emisję CO2, i brak ubocznych produktów spalania.

"Zawarte porozumienie zapewnia korzyści obu stronom, a przede wszystkim odbiorcom ciepła. To nie tylko bezpieczeństwo i ciągłość dostaw, ale też zmiana technologii produkcji na mniej emisyjną. Nasza inwestycja przyczyni się do czystszego powietrza w mieście, a co za tym idzie do poprawy zdrowia jego mieszkańców" - podkreśla dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków Paweł Okapa.

Podpisana umowa - zgodnie ustaleniami stron - może ulec zmianie w przypadku zmian prawnych, postępu technologii lub innych potrzeb rynku. "Dbając o interesy mieszkańców Lublina, w nowej umowie zawarliśmy m.in. zapisy umożliwiające elastyczne zarządzanie dostawami z elektrociepłowni, uzależnione m.in. od poziomu cen u poszczególnych dostawców oraz zapewniające optymalną efektywność energetyczną całego systemu. Naszym celem było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla miasta dziś i w przyszłości" - zapewnił prezes LPEC-u Marek Goluch.

System ciepłowniczy w Lublinie tworzy sieć ciepłownicza (466 km) zarządzana przez LPEC oraz dwie elektrociepłownie: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków oraz Elektrociepłownia Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. LPEC dostarcza ciepło do prawie 75 proc. gospodarstw domowych w Lublinie (ok. 250 tys. mieszkańców).

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,5 GWt, mocy elektrycznej 2,3 GWe) i sieci ciepłownicze o długości ok. 640 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast m.in. Krakowa, Gdańska, Wrocławia, Rzeszowa.

