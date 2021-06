Lublin: W ubiegłym roku miasto odwiedziło o jedną trzecią mniej turystów

O 32 proc. zmniejszył się w zeszłym roku ruch turystyczny w Lublinie. Największy spadek zanotowano podczas lockdownu, natomiast w wakacje liczba turystów utrzymywała się na poziomie z lat poprzednich. Raport powstał na podstawie danych ze smartfonów i tabletów.

Lubelski ratusz przekazał w komunikacie, że 450 tys. osób odwiedziło miasto w 2020 roku. To o 32 proc. mniej w porównaniu do 2019 roku. Z raportu Urzędu Miasta w Lublinie wynika, że z 502 tys. do 340 tys. zmniejszyła się liczba turystów czyli osób, które spędzają w Lublinie przynajmniej jeden nocleg. Zaś ze 159 tys. do 107 tys. zmalała liczba odwiedzających, czyli osób, które zwiedzają miasto, ale w nim nie nocują.

"Spadki te wystąpiły w miesiącach, w których przez obostrzenia podróżowanie było praktycznie niemożliwe lub znacznie utrudnione: od marca do maja i od października do grudnia" - podała Izolda Boguta z biura prasowego Urzędu Miasta w Lublinie.

Podczas wakacji liczba turystów i odwiedzających była na podobnym poziomie co w 2019 roku, czyli 60 tys. osób w lipcu i 70 tys. w sierpniu i wrześniu. Z raportu wynika, że najwięcej osób zatrzymywało się w Lublinie na 3-5 dni. Do stolicy woj. lubelskiego najczęściej przyjeżdżali goście z pozostałych części regionu (160 tys. osób) i z Mazowsza (90 tys. osób). Następnie byli to mieszkańcy województw ościennych: świętokrzyskiego, podlaskiego i podkarpackiego.

Jak podano w komunikacie, precyzyjne określenie liczby turystów w minionym roku możliwe było poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii wykorzystujących badania i analizy w oparciu o dane ze smartfonów i tabletów.

"Wykorzystywany zbiór big data tworzą dane z urządzeń mobilnych niemal wszystkich użytkowników Internetu w kraju - w tym dane lokalizacyjne, również historyczne" - przekazała Izolda Boguta.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl