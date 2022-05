Lublin: Współpraca z Ukrainą motywem przewodnim Samorządowego Kongresu Trójmorza

Współpraca z ukraińskimi regionami będzie motywem przewodnim Samorządowego Kongresu Trójmorza, który odbędzie się 6 i 7 czerwca w Lublinie – zapowiedział w środę podczas konferencji prasowej marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Kongres został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

"Ukraina będzie motywem przewodnim Kongresu Trójmorza. To samorządy nadają właściwy ton relacjom międzynarodowym poprzez zacieśnianie współpracy. Na poziomie samorządów możemy budować dobry klimat do współpracy gospodarczej, kulturalnej i do jednoczenia się w imię idei wolnej, demokratycznej Europy - Europy bez wojny" - powiedział marszałek województwa lubelskiego.

Uczestnicy kongresu będą rozmawiać m.in. o możliwej pomocy samorządów trójmorskich dla Ukrainy. "Będziemy chcieli zaprosić na krótkie wystąpienie prezydenta Zełeńskiego, żeby ten głos z Ukrainy wybrzmiał tutaj na forum samorządów Trójmorza" - podkreślił Stawiarski.

Samorządowy Kongres Trójmorza odbędzie się 6 i 7 czerwca w Lubelskim Centrum Konferencynym w Lublinie. Dyskusje poświęcone będą także m.in. bezpieczeństwu energetycznemu, współpracy uniwersytetów, rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. "Przedstawiciele państw Trójmorza będą rozmawiać o nowych korytarzach transportowych czyli drogowych i kolejowych, bo wszystkie państwa Trojmorza będą korzystać z Via Carpatii" - podkreślił marszałek.

Dodał, że aż 230 samorządów wchodzi w skład dwunastu krajów Trójmorza. "Politycy określają strategie, cele, a my tu na dole - w samorządach - je realizujemy poprzez spotkania, wymianę, współpracę między samorządami" - ocenił Jarosław Stawiarski.

Prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego dr hab. Marcin Szewczak, który jest także przewodniczącym Rady Programowej kongresu przekazał, że podobnie, jak w zeszłym roku zostaną wręczone nagrody dla firm aktywnie działającym w obszarze regionów Trójmorza, które odniosły międzynarodowy sukces.

"Rada będzie decydowała o przyznaniu nagród dla firm, które promują pozytywny wizerunek Inicjatywy Trójmorza, opierają się na zasadach zrównoważonego rozwoju i są takimi ambasadorami tej Inicjatywy. Mamy nadzieję, że będą to firmy, które są widoczne na całym tym obszarze" - wyjaśnił dr hab. Szewczak.

Tegorocznemu Kongresowi będzie towarzyszyło również Forum Gospodarcze w ramach którego odbędzie się seminarium, spotkania, stoiska wystawiennicze i wizyty studyjne, które pozwolą na prezentację innowacyjnych przedsiębiorstw z woj. lubelskiego.

Natomiast Debata Regionów zostanie poświęcona rozbudowie samorządowej części Inicjatywy Trójmorza. Dyskusja będzie dotyczyć zarówno wsparcia dla uchodźców przybywających z Ukrainy do sąsiednich regionów na obszarze państw unijnych należących do Inicjatywy Trójmorza, jak również idei pogłębionego wsparcia we wdrażaniu funduszy przedakcesyjnych i odbudowy.

W zeszłym roku podczas Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza wzięło udział łącznie 730 osób. Przedstawiciele 16 samorządów z 6 krajów podpisali Deklarację Lubelską, która zakłada wspólne budowanie siły gospodarczej całego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

