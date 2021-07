Lublin: Za 180 mln zł powstanie blok energetyczny zasilany biomasą

Za 180 mln zł spółka Megatem EC-Lublin wybuduje blok energetyczny zasilany biomasą. Po jego uruchomieniu połowa energii z tej elektrociepłowni, ogrzewającej ok. jednej trzeciej mieszkań w Lublinie, będzie powstawała ze spalania biomasy. Inwestycja ma zakończyć się w 2023 roku.

Spółka Megatem EC-Lublin podpisała w środę umowę pożyczki na 50 mln zł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze przeznaczone zostaną na budowę bloku energetycznego zasilanego biomasą.

Łączna wartość inwestycji wynosi ok. 180 mln zł. Z czego blisko 42 mln zł pochodzi z dofinansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, kolejne 20 mln euro stanowi kredyt otrzymany z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Jak podano, to pierwsza tej wielkości inwestycja energetyczna realizowana przez prywatne przedsiębiorstwo w Polsce. Prezes zarządu spółki Megatem EC-Lublin Dariusz Sipta podkreślił, że przyniesie ona korzyści zarówno dla środowiska, jak i mieszkańców Lublina.

"Obecnie do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w tym zakładzie w stu procentach spalany jest węgiel. Po uruchomieniu bloku połowa energii będzie powstawała ze spalania biomasy" - zaznaczył Sipta.

Jak dodał, w skład bloku biomasowego wejdzie kocioł parowy opalany biomasą (miks zrębków drzewnych i wierzby energetycznej). Następnie para z kotła będzie generowała w turbinie prąd elektryczny o mocy 12 MWe, a dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej wyniesie 38 MWt.

"Przejście z paliwa węglowego na biomasowe pozwoli zmniejszyć koszty operacyjne firmy, które związane są z wysokimi opłatami za emisję dwutlenku węgla dla paliw kopalnych (…) To pozwoli spółce - mimo wysokich nakładów inwestycyjnych, wyższych kosztów zakupu biomasy - generować dodatnie przychody finansowe" - powiedział Sipta.

Wiceprezes zarządu spółki Megatem EC-Lublin Aleksander Kostkowski podkreślił, że działania firmy wpisują się w trendy wynikające z wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesie wytwarzania energii. "50 proc. zmniejszenie zużycia węgla wiąże się ze zmniejszeniem emisji substancji szkodliwych do powietrza" - dodał Kostkowski.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski podkreślił ogromną skalę tej inwestycji, jak i korzyści płynące dla środowiska. Jego zdaniem najbardziej istotne jest przejście na odnawialne źródła energii. "Będzie miało to niebagatelny wpływ dla Lublina. Cała ta moc, czyli kilkadziesiąt megawatów mocy cieplnej i elektrycznej spowoduje znaczące zmniejszenie emisji do atmosfery. Na pewno będzie to odczuwalne dla mieszkańców Lublina" - zaznaczył Michalski.

Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą rozpoczęła się w marcu. "W tej chwili kończymy fundamenty, w sierpniu będą montowane konstrukcje stalowe budynków. Zakończenie prac planowane jest w marcu 2023 r." - powiedział prezes Sipta.

Megatem EC-Lublin została utworzona w 2011 r. na bazie elektrociepłowni będącej jednym z wydziałów nieistniejącej Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Zajmuje się produkcją ciepła i energii elektrycznej. Zakład zaopatruje w ciepło około jednej trzeciej mieszkańców Lublina, głównie z dzielnic: Tatary, Bronowice, Śródmieście, Kalinowszczyzna, Czechów.

