Lublin: Za 76 mln zł powstanie nowy budynek operacyjny w szpitalu wojewódzkim przy al. Kraśnickiej

Nowy budynek operacyjny za 76 mln zł powstanie w szpitalu wojewódzkim przy al. Kraśnickiej w Lublinie. Będzie się w nim mieścić także 18-łóżkowy oddział intensywnej terapii i anestezjologii. Inwestycja ma wpłynąć na skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na zabiegi.

Umowę na budowę nowego budynku zabiegowo-anestezjologicznego w szpitalu im. kard. Stefana Wyszyńskiego podpisali we wtorek marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski i dyrektor szpitala Piotr Matej. Inwestycja będzie kosztowała ok. 76 mln zł, z czego 65 mln zł pochodzi ze środków unijnych.

"W tym szpitalu, który zaczął być budowany 50 lat temu, zabrakło jednego elementu - bloku R. I on dopiero teraz będzie powstawał za pieniądze unijne (…) Jeśli wybudujemy ten blok, zakończymy tak naprawdę budowę wojewódzkiego szpitala przy al. Kraśnickiej" - powiedział marszałek, zaznaczając, że będzie to wtedy jedna z najnowocześniejszych lecznic w woj. lubelskim.

Blok operacyjny został zaprojektowany w momencie podjęcia decyzji o budowie szpitala w 1974 r. Jak wyjaśnił obecny dyrektor placówki, ponad 46 lat oczekiwania na dokończenie tego budynku świadczy o "ciągłym rozwoju tej placówki, o ciągłej potrzebie zmian, dokonywaniu modernizacji, żeby odpowiedzieć na potrzeby pacjentów, które stawiają przed nami nowe wyzwania".

"Będzie to budynek R dlatego, że jest on kontynuacją alfabetu, czyli mamy aż tyle budynków oznaczonych po kolei literami naszego alfabetu" - wyjaśnił Matej.

Placówka jest obecnie na etapie robót budowlanych. Zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec 2023 roku. W pięciokondygnacyjnym budynek o powierzchni 6,5 tys. m kw. zabudowy będzie mieścić się centralny trakt operacyjny z sześcioma salami, w tym z salą hybrydową z możliwością montażu robota chirurgicznego i urządzeń do neuronawigacji oraz tomografii śródoperacyjnej. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii zostanie zwiększony z 9 do 18 łóżek.

Ordynator obecnego oddziału intensywnej terapii i anestezjologii dr n. med. Magdalena Piasecka dodała, że budowa nowego obiektu rozwiąże przede wszystkim problem liczby stanowisk intensywnej terapii. Jak podkreśliła, według standardów taki oddział powinien posiadać 2 proc. łóżek w stosunku do wszystkich łóżek w szpitalu. "W nowopowstałym budynku zostaną spełnione te wymogi. Dodatkowo na oddziale będą izolatki, sale jednoosobowe, stanowiska z dializoterapią i sale do pobytu pacjenta z rodziną" - powiedziała ordynator.

Jak dodał szef placówki, w nowym obiekcie zlokalizowane zostaną także sale wybudzeń, które pozwolą na zwiększenie liczby operacji. "Już od jakiegoś czasu wykonujemy planowane operacje popołudniami, a niebawem w soboty. Chcemy jak najbardziej służyć pacjentom, by oczekiwanie na zabiegi było jak najkrótsze, a stres związany z pobytem w szpitalu jak najmniejszy" - podkreślił dyrektor Matej.

W nowym budynku znajdą się także centralna sterylizatornia i apteka szpitalna. W ramach inwestycji zostanie zakupiony sprzęt medyczny.

W kwietniu br. szpital im. kard. Stefana Wyszyńskiego został połączony z innym szpitalem marszałkowskim w Lublinie - szpitalem im. Jana Bożego. Według koncepcji, ma to zahamować zadłużanie się placówek, polepszyć jakość świadczeń i zwiększyć dostępność dla pacjentów. Połączone placówki dysponują ok. 40 oddziałami szpitalnymi z ponad tysiącem łóżek. Na koniec marca br. personel obu placówek liczył ok. 2,5 tys. osób.

