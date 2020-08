Lublin: Zalew Zemborzycki będzie zrewitalizowany

Pogłębienie zbiornika zakłada projekt rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie, której przeprowadzenie zapowiedział w czwartek prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca. Rozpoczęcie prac ma nastąpić w 2022 roku.

Plan rewitalizacji i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego zakłada m.in. pogłębienie czaszy zbiornika na powierzchni 280 ha, budowę zbiornika wstępnego o powierzchni 35 ha, przebudowę zapory i przepompowni, a także budowę centrum operacyjno-edukacyjnego. Daca poinformował, że podpisane są już umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na pogłębienie zbiornika oraz budowę centrum operacyjno-edukacyjnego.

"Cały przyszły rok będzie przeznaczony na to, aby przygotować pełną dokumentację i uzyskać ewentualnie wszystkie zgody na budowę. Wtedy w 2022 r będziemy mogli rozpocząć prace" - powiedział Daca.

Istotne dla przebiegu tej inwestycji będzie, w jaki sposób zostanie pogłębiona czasza zbiornika zalewu. Brane są pod uwagę dwie możliwości - jedna dotyczy pogłębiania go w mniejszym zakresie poprzez wybierania mułu z dna zalewu, w drugiej odbywałoby się to w szerszym zakresie po spuszczeniu wody ze zbiornika. "Obie koncepcje będą poddane konsultacjom społecznym i ocenie oddziaływania na środowisko. Te konsultacje i ocena odziaływania na środowisko zadecydują, który wariant będziemy wybierać" - zaznaczył Daca.

Prezes Wód Polskich nie chciał podawać precyzyjnych kwot wartości planowej inwestycji. Jego zdaniem szacowane koszty to przedział od co najmniej 180 mln zł do 500 mln zł, albo i więcej. "Na pewno źródłem finasowanie będą Wody Polskie, oprócz tego będziemy rozmawiali z różnymi instytucjami, chcemy wykorzystać też środki unijne" - dodał Daca.

Zalew Zemborzycki to zbiornik zaporowy na rzece Bystrzycy, zaprojektowany jeszcze w latach 50 XX w., a oddany do użytku w 1974 r. Zalew znajduje się w okolicy południowych granic miasta Lublina. Zbiornik obejmuje powierzchnię 278 ha; średnia głębokość zalewu wynosi 2,3 m. Od wschodniej strony okalają go tereny zalesione, a zachodnia część jest odsłonięta.

Zalew Zemborzycki jest popularnym miejscem spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Lublina. Wokół zalewu jest ścieżka rowerowa, mieszkańcy chętnie spacerują tu po okolicznym lesie, organizowane są pikniki. Przy zalewie urządzono kompleks otwartych basenów, są też wypożyczalnie sprzętu sportowego.