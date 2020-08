Lubuskie: 15 propozycji do Krajowego Programu Odbudowy

Wzmocnienie potencjału ochrony zdrowia, elektryfikacja i rozbudowa linii kolejowych czy rozwój nowoczesnych technologii i szkolnictwa zawodowego – to jedne z projektów, które woj. lubuskie zamierza z realizować przy wsparciu z Krajowego Programu Odbudowy.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego, Unia Europejska utworzyła Europejski Plan Odbudowy mający pomóc swym członkom w walce ze skutkami ekonomicznymi epidemii. Do Polski w ramach tego instrumentu ma trafić 23 mld euro.

W komunikacie wyjaśniono, że polskie regiony miały przygotować swoje propozycje projektów do realizacji a ramach programu. Mają być to projekty gotowe i wpisywać się w główny priorytet europejskiej polityki, czyli tzw. zielony ład, ale też nowoczesne technologie.

"Chodzi o sprostanie problemom globalnym, które się pojawiły: epidemii i kryzysowi gospodarczemu. Zgodnie z tym ukierunkowaniem przygotowaliśmy te projekty. Praktycznie wszystkie wynikają ze Strategii Rozwoju Województwa, ponieważ muszą być to projekty znane opinii publicznej i konsultowane. Będziemy mocno się bić o przyszłość regionu" - powiedziała marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

W zakresie ochrony zdrowia samorząd regionu chce postawić na onkologię, modernizację systemu ratownictwa medycznego, pediatrię i termomodernizację podległych mu szpitali.

"Ponieważ chodzi o zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia, stawiamy na onkologię. Modernizacja, wymiana sprzętu wysokospecjalistycznego - w tym programie jest na to szansa. Niesłychanie ważny projekt to Lubuska Medycyna na sygnale, czyli wymiana taboru na nowoczesne karetki. Budujemy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, ale teraz trzeba je wyposażyć. Ten program to olbrzymia szansa" - wyjaśniła marszałek Polak.

W sferze transportu publicznego znalazły się projekty związane z elektryfikacją i rozbudową sieci kolejowej, zakupem hybrydowego taboru kolejowego czy budową sieci ścieżek rowerowych. Na liście są też projekty związane rozwojem nowoczesnych technologii, kulturą i edukacją.

"Chcemy zrealizować ciekawy projekt, dotyczący rozwoju sztucznej inteligencji oraz innowacji cyfrowej na zachodzie Polski. Pandemia pokazała, że nie jesteśmy przygotowani, aby pracować zdalnie (...) Potrzebny jest stały system połączeń z samorządami i w ramach naszego projektu moglibyśmy to zrealizować" - powiedział członek zarządu woj. lubuskiego Marcin Jabłoński.

Lista wszystkich projektów przygotowanych przez woj. lubuskiego do Krajowego Programu Odbudowy jest dostępna na stornie internetowej regionu.