Lubuskie: 276,5 mln zł dofinansowania dla samorządów z Programu Inwestycji Strategicznych

W ramach piątej edycji naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w woj. lubuskim dofinansowanie otrzymają dwa miasta – Gorzów Wielkopolski i Gubin. Pierwsze z nich jedno z najwyższych, czyli 250 mln zł, a drugie 26,5 mln zł.

W sobotę w Gorzowie Wlkp. wojewoda lubuski Władysław Dajczak zorganizował konferencję prasową na temat przyznanego dla lubuskich samorządów dofinansowania. Oprócz niego, wzięli w niej udział m.in. prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki, burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak i europosłanka Elżbieta Rafalska.

"Tak jak pan premier powiedział: jesteśmy wszyscy, świat jest na zakręcie kryzysowym i współczesny świat będzie się charakteryzował w najbliższym czasie walką o miejsca pracy i to jest temat, który wspólnie z samorządowcami chcemy rozwiązywać, chcemy prowadzenia nowych inwestycji, które spełnią oczekiwania naszych mieszkańców" - powiedział Dajczak.

Zgodnie z decyzją rządu Gorzów Wlkp. otrzyma 250 mln zł na rzecz poszerzenia terenów inwestycyjnych położonych w północnej części miasta, w sąsiedztwie drogi ekspresowej S3. Jak mówił na konferencji prezydent Gorzowa, w historii miasta nie było jeszcze tak "gigantycznego" dofinansowania.

Wójcicki wyjaśnił, że pieniądze te będą przeznaczone na uzbrojenie terenów inwestycyjnych - 250 ha gruntów w administracyjnych granicach miasta oraz przygotowanie pod podobne cele kolejnych 150 ha.

"Kolejnym bardzo ważnym elementem tej układanki jest budowa węzła komunikacyjnego, który połączy największe osiedle w Gorzowie, czyli os. Górczyn, przez os. Piaski aż do ul. Myśliborskiej. Będzie to tzw. północna obwodnica Gorzowa. Gdybyśmy tylko i wyłącznie zajęli się zbrojeniem terenów, a nie zorganizowali tego węzła komunikacyjnego, miasto byłoby sparaliżowane" - powiedział Wójcicki.

Posłanka do PE Elżbieta Rafalska mówiła, że 250 mln zł dla Gorzowa to najbardziej prorozwojowy projekt w historii tego miasta.

"To pieniądze, które zadecydują o tym, jak będzie wyglądała przyszłość, w tym przyszłość gospodarcza, nie tyko samego miasta i nie tylko północnej części województwa, ale myślę całego województwa lubuskiego. To, że będzie sieć dróg i dostępność drogowa dla tych terenów uzbrojonych, jest rzeczą, która musi być absolutnie doceniona i docenia to prezydent Wójcicki" - powiedziała Rafalska.

Przygraniczne miasto Gubin otrzyma 26,5 mln zł. Jego burmistrz Bartłomiej Bartczak, ocenił, że Programu Inwestycji Strategicznych jest najlepszym, jaki został kiedykolwiek stworzony dla samorządów.

Burmistrz przekazał, że uzyskane przez Gubin dofinansowanie pozwoli na uzbrojenie 70 ha gruntów inwestycyjnych oraz połączenie ich układem drogowym.

"Dwa ronda i droga, które je połączy. Jedno rondo będzie na drodze krajowej nr 32 i zaraz w prawo bezpośredni wjazd na przejście graniczne w Gubinku, czyli najkrótsza możliwa trasa, która połączy tereny inwestycyjne z przejście granicznym dla samochodów ciężarowych w Gubinku" - powiedział Bartczak.

Łącznie z piątego rozdania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych dofinansowanie na rozwój stref przemysłowych otrzymają 50 samorządów, a łączna jego kwota to blisko 5 mld zł. Dofinansowanie samorządy mogą wykorzystać do rozbudowy infrastruktury drogowej, energoelektrycznej i oświetleniowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na swoich terenach inwestycyjnych.

