Lubuskie: 339 mln zł na inwestycje w budżecie regionu na 2022 r.

W 2022 r. nakłady woj. lubuskiego na inwestycje będą stanowić 43,8 proc. ogółu wydatków i wyniosą 339,2 mln zł. To znacznie więcej niż w tym roku. W poniedziałek Sejmik Woj. Lubuskiego uchwalił przyszłoroczny budżet regionu.

Zakłada on dochody regionu w wysokości 677 mln zł, a wydatki na poziomie 774,4 mln zł, co daje deficyt w kwocie 97,5 mln zł.

"Jest to budżet proinwestycyjny. Jeżeli w takiej formie będzie zrealizowany pomimo pandemii i kroczącej inflacji to myślę, że to będzie nasz wspólny sukces" - oceniła marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

50,5 proc. wydatków regionu będą stanowiły te związane z transportem, komunikacją i cyfryzacją. W dziale związanym z infrastrukturą i komunikacją będzie to 170,5 mln zł, w tym 80,2 mln zł na organizację przewozów kolejowych oraz 14 mln zł na okresowe przeglądy pojazdów; 22,9 mln zł trafi na przewozy autobusowe.

Na infrastrukturę drogową region przeznaczy 212 mln zł, z czego ponad 170,5 mln zł to środki na inwestycje.

Na ochronę zdrowia w budżecie zapisano 72,1 mln zł. W ub. roku było to 22,3 mln zł. Ten duży wzrost spowodowany jest pozyskaniem 30 mln zł z Polskiego Ładu na przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Samorząd będzie kontynuować wsparcie kształcenia lekarzy oraz pielęgniarek (3,8 mln zł) oraz wsparcie stypendialne dla studentów tych kierunków (1,6 mln zł).

Więcej środków niż w tym roku samorząd przeznaczy na sprawy społeczne - łącznie blisko 109 mln zł; w tym 41 mln zł trafi do instytucji kultury, które - jak wskazały władze województwa - odczuwają wzrost kosztów funkcjonowania oraz na kontynuację największych remontów obiektów kultury; na edukację zapisano kwotę 13,4 mln zł oraz 6,2 mln zł na szkolnictwo wyższe.

W strukturze dochodów budżetowych wpływy z udziału w podatku CIT określono na 159,4 mln zł, a z udziału w podatku PIT na 37,7 mln zł. Subwencja ogólna wyniesie 161,2 mln zł, subwencja na drogi - 37,1 mln zł, a dotacje celowe z budżetu państwa i Unii Europejskie to 205,4 mln zł.

Pozostałe dochody województwa w przyszłym roku będą stanowiły m.in. wpływy z usług oraz ze sprzedaży mienia. Rezerwa ogólna została określona na 5,9 mln zł, a celowa na 19,3 mln zł.

Deficyt budżetowy zostanie pokryty z kredytu (65 mln zł) i wolnych środków (32,5 mln zł). Kredyt w całości będzie przeznaczony na inwestycje i na wydatki majątkowe. Poziom zadłużenia województwa na koniec 2022 r. określono na ok. 250 mln zł.

Jak poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego, na poniedziałkowej, sesji sejmiku za przyjęciem budżetu województwa opowiedziało się 18 radnych, dziewięciu było przeciwnych, a trzech wstrzymało się od głosu.

W tegorocznym budżecie (2021 r.) wyjściowo dochody województwa lubuskiego na początku roku wynosiły 534,3 mln zł, a wydatki 586,6 mln zł. Z kolei na inwestycje zapisano w nim 159,7 mln zł.

