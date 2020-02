Lubuskie: 5,7 mln zł na projekty na rzecz ochrony środowiska

Zarząd woj. lubuskiego ogłosił trzy konkursy unijne na realizację działań związanych z ochroną środowiska w obszarze funkcjonalnym miasta Zielona Góra. Do wykorzystania jest łącznie 5,7 mln zł na projekty związanie z budową ścieżek rowerowych, parkami czy termomodernizacją obiektów.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego, najwięcej pieniędzy, bo aż 2,5 mln zł, zabezpieczono na konkurs z zakresu inwestycji w kapitał przyrodniczy.

Unijne dofinansowanie można uzyskać na projekty dot. tworzenia terenów wypoczynkowych, parków, ścieżek dydaktycznych, centrów ochrony przyrody czy siedlisk dla zwierząt. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 24 marca do 20 kwietnia br.

Inny konkurs daje możliwość uzyskania dofinansowania m.in. na obiekty typu Bike&Ride, ścieżek rowerowych oraz centra przesiadkowych w celu ograniczenia tzw. niskiej emisji w miastach. Łączna pula dostępnych środków to 1,9 mln zł. Czas na złożenie wniosków nie będzie długi, gdyż od 24 marca do 31 marca br.

Z kolei 1,3 mln zł władze regionu zarezerwowały na konkurs mający na celu wsparcie termomodernizacji budynków czy zakładanie instalacji OZE, a przez to zmniejszenie zużycia energii i emisji szkodliwych substancji do powietrza. Nabór wniosków planowany jest od 24 marca do 20 kwietnia br.

W przypadku wszystkich opisanych konkursów o dofinansowanie mogą ubiegać się gminy i podległe im jednostki wchodzące w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra.