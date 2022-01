Lubuskie: 6 mln zł z NFOŚiGW na modernizację elektrowni wodnej Gubin

Elektrownia Wodna Gubin (Lubuskie) zostanie zmodernizowana dzięki dofinansowaniu w wysokości 6 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W obiekcie zostaną wymienione m.in. dwa hydrozespoły, a trzeci przejdzie kapitalny remont – poinformował rzecznik PGE Energia Odnawialna Maciej Gelberg.

Jak przekazał NFOŚiGW w komunikacie, PGE Energia Odnawialna jeszcze w tym miesiącu rozpisze przetarg na wykonanie wszystkich prac.

Spółka planuje zakończenie modernizacji całej elektrowni w pierwszym kwartale 2024 r.

Inwestycję w Gubinie wyróżnia udział w projekcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki.

"Dzięki tej inwestycji Elektrownia Wodna Gubin będzie mogła bezawaryjnie pracować przez kolejne 40 lat, zwiększając swoje możliwości produkcyjne o 10 proc. z obecnych 4405 MWh do 4845 MWh. Pozwoli to zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 2 000 gospodarstw domowych" - powiedział, cytowany w informacji, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski powiedział, że rozwój hydroenergetyki to jeden z filarów transformacji polskiego sektora energetycznego.

"Z tym większą satysfakcją przekazujemy dotację tak doświadczonemu w zakresie rozwoju OZE beneficjentowi jak PGE Energia Odnawialna. Dzięki zastosowaniu solidnych, nowoczesnych, a jednocześnie nieskomplikowanych technologii, dofinansowany projekt pozwoli na długoletnią, w pełni zieloną produkcję energii elektrycznej" - wskazał Michalski.

Dodał, że modernizacja Elektrowni Wodnej Gubin wpisuje się w rozwój zrównoważonej gospodarki wodnej. W ramach inwestycji zostaną zastosowane rozwiązania chroniące bioróżnorodność i harmonijne funkcjonowanie organizmów rzecznych, w tym lokalnych gatunków ryb.

"To doskonały przykład połączenia ekologii z ekonomią, wielowiekowego dziedzictwa w zakresie wykorzystywania hydroenergetyki z nowoczesną technologią" - zaznaczył Michalski.

Elektrownia Wodna Gubin jest jednym z najstarszych obiektów hydrotechnicznych w Polsce. Wybudowano ją w 1905 r. w korycie rzeki Nysa Łużycka. Posiada trzy hydrozespoły z turbiną Kaplana o łącznej mocy ok 1,1 MW.

Modernizacja tej elektrowni wodnej to kolejna tego typu inwestycja w ostatnim czasie realizowana przez PGE Energia Odnawialna. W zeszłym roku gruntownie wyremontowano Małą Elektrownię Wodną Myczkowce. Obecnie prowadzone są prace przy Elektrowni Wodnej Dębe oraz trwa postępowanie przetargowe na modernizacje Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2331,25 MW.

