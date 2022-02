Lubuskie: 81,9 mln zł dla samorządów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r.

W tym roku do lubuskich samorządów trafi 81,9 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poinformował w czwartek na konferencji prasowej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Wojewoda przypomniał, że w środę regionalne listy inwestycji wybranych do realizacji zaakceptował premier Mateusz Morawiecki.

W przypadku woj. lubuskiego zostało zaakceptowanych 91 wniosków, w tym 20 złożonych przez powiaty i 71 złożonych przez samorządy gminne. Część zadań jest nowych, a część to kontynuacje trwających inwestycji drogowych.

"Kolejne 82 mln zł trafiają do województwa lubuskiego. To jest naprawdę dobra informacja dla samorządów. Mamy co prawda też skalę potrzeb ciągle w tym zakresie, ponieważ w Lubuskiem złożono 111 wniosków na 326 mln zł. To pokazuje, że te potrzeby są jeszcze duże, ale będą jeszcze kolejne rozdania. Do końca lutego mamy przecież nabór w drugim rozdaniu inwestycji strategicznych w Polskim Ładzie" - powiedział Dajczak.

Dodał, że z jego wiedzy wynika, że samorządowcy również z tego programu będą ubiegali się o wsparcie finansowe na remonty dróg.

Wojewoda wskazał, że w latach 2016-21 do lubuskich samorządów z funduszu rozwoju dróg trafiło łącznie ponad 730 mln zł, a - dla porównania - w latach 2011-15 było to ok. 148 mln zł.

"Proszę zobaczyć jaka dysproporcja. Jaka ogromna różnica, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości dostrzega potrzeby wspólnot lokalnych" - zaznaczył Dajczak.

Według niego wsparcie to wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców i możliwości rozwoju gospodarczego samorządów, a także jest istotne dla rynku pracy, gdyż te inwestycje drogowe w dużej mierze realizują lokalni przedsiębiorcy.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

