Lubuskie: 861,5 mln euro na program regionalny w nowej perspektywie

Województwo lubuskie otrzyma 861,5 mln euro na swój program regionalny w nowej perspektywie finansowej UE. Region dostanie też więcej pieniędzy per capita niż średnio wszystkie województwa – poinformowało w środę komunikacie Biuro Komunikacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Finał negocjacji dotyczących funduszy unijnych dla województw był korzystny dla wszystkich regionów. Z tych pieniędzy w dużym stopniu skorzysta województwo lubuskie. Udział puli dla regionu lubuskiego w puli dla wszystkich województw wzrasta z 2,9 proc. w perspektywie 2014-2020 do 3 proc. w budżecie unijnym na lata 2021-2027" - napisano w komunikacie.

Jak przekazano, negocjacje z zarządami województw odbywały się zarówno na poziomie ministerialno-marszałkowskim jak i roboczym - właściwych departamentów w ministerstwie i urzędach marszałkowskich.

"...Moją rolą było zaproponowanie sprawiedliwego podziału opartego o wskaźniki ekonomiczne i społeczne regionów oraz ich potrzeby. Prowadzone rozmowy zaowocowały podziałem środków, który został przyjęty ze zrozumieniem przez większość marszałków - ocenił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Negocjacje w sprawie podziału środków na regiony trwały z zarządami województw kilka miesięcy i zakończyły 23 czerwca 2021 spotkaniem wiceministra Waldemara Budy z marszałkami województw.

"Niestety, na tym spotkaniu zabrakło marszałek (woj. lubuskiego - PAP) Elżbiety Polak. Kilka tygodni wcześniej odbyło się spotkanie online z Zarządem Województwa z mojej inicjatywy" - powiedział wiceminister Buda odnosząc się do słów marszałek Elżbiety Polak, która krytykuje podział funduszy unijnych na regiony i zarzuca ministrowi brak chęci spotkania.

"Warto rozmawiać na każdym etapie, dlatego pomimo zamknięcia podziału środków na regiony chętnie wyjdę naprzeciw oczekiwaniom spotkania, o które wystąpiła marszałek Elżbieta Polak" - zapowiedział Buda.

Dodał, że ministerstwo i on osobiście nie jest zainteresowany wpisywaniem się w akcje polityczne, które po zakończeniu negocjacji organizują politycy, a obecnie kluczowym jest jak najszybsze zakończenie procesu programowania środków unijnych na lata 2021-2027.

"Liczę tutaj, że temperatura dyskursu politycznego w regionie zmniejszy się i wszyscy interesariusze zaangażują się w jak najlepsze zaprogramowanie dostępnych środków dla przyszłości Lubuszan" - zaznaczył cytowany w komunikacie Buda.

Alokacja dla województwa lubuskiego w przeliczeniu na mieszkańca wynosi 852 euro per capita, czyli jest wyższa niż średnia w kraju (740 euro) (...) Dodatkowo jako region graniczny, Lubuskie będzie korzystało ze środków w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - napisano w komunikacie.

Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego poinformował w środę w swoim komunikacie, że od momentu przedstawienia przez rząd sposobu podziału środków dla poszczególnych regionów, województwo lubuskie przekonuje o "niejasnym, nietransparentnym i niemerytorycznym rozdzieleniu pieniędzy".

"Nie było żadnych negocjacji z regionem lubuskim. W ubiegłym tygodniu wiceminister Buda ogłosił podział alokacji. Jesteśmy zaskoczenia takim podziałem. Alokacja nie jest dzielona w trybie negocjacji. Został przyjęty przez rząd algorytm. Na jego podstawie samorząd lubuski dostał kwotę 737 mln euro. Okazało się, że rząd zatrzymał dla siebie 7 mld euro. Niestety Wojewoda Lubuski nie zabiegał o te pieniądze" - powiedziała cytowana w komunikacie marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Marszałek Lubuskiego dodała, że dopiero po protestach samorządów, w których uczestniczyła w Warszawie, udało się dokonać podziału rezerwy.

"Rezerwa została niestety podzielona według innego algorytmu. W ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się w jaki sposób rząd przyjął inne wskaźniki. Na podstawie tych nowych wskaźników Lubuskie straciło 120 mln euro. Uzyskaliśmy według tego podziału 860 mln euro, a liczyliśmy według metodologii przyjętej i bronionej jak niepodległość przez rząd na 980 mln euro" - uważa marszałek Polak.

Członkowie Zarządu Województwa Lubuskiego zaapleowali do ministerstwa o spotkanie.

"...W obecności wszystkich regionów zwróciłam się do wiceministra Budy o wyznaczenie spotkania, bo Lubuskie protestuje i domaga się zwiększenia alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Wówczas wiceminister wyraźnie oświadczył, że jest otwarty na rozmowy i gabinety ustalą termin, co nie udało się mimo próśb, telefonów i e-maili" - powiedziała cytowana Polak.

W komunikacie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego jest też apel do mieszkańców regionu, by wysyłali kartki do ministerstwa funduszy, by "walczyć o więcej pieniędzy z UE dla Lubuskiego".

