Lubuskie: Aktywowano 24,2 tys. bonów turystycznych; najwięcej w Zielonej Górze

Do tej pory Lubuszanie aktywowali ponad 24,2 tys. z przygotowanych dla nich ponad 105 tys. bonów turystycznych, na łączna kwotę przeszło 20,1 mln. zł. Najwięcej aktywowali mieszkańcy miasta Zielona Góra i powiatu zielonogórskiego – poinformowała rzeczniczka regionalna ZUS woj. lubuskiego Agata Muchowska.

"Liderami w aktywacji bonów turystycznych w naszym regionie są bezsprzecznie mieszkańcy powiatu zielonogórskiego i samej Zielonej Góry, którzy aktywowali już ponad 6,4 tys. bonów na kwotę przeszło 5,3 mln zł. Na drugim miejscu jest powiat gorzowski z miastem Gorzowem, w których aktywowano przeszło 5,4 tys. bonów na kwotę niemal 4,6 mln zł" - powiedziała rzeczniczka.

Dodała, że trzeci w kolejności jest powiat żarski, gdzie aktywowano prawie 2 tys. bonów o wartości blisko 1,7 mln zł. Najmniejszym powodzeniem bon turystyczny cieszy się w powiecie wschowskim, gdzie do tej pory aktywowało go jedynie 719 osób na kwotę 683 tys. zł.

Na terenie całego kraju najwięcej osób aktywowało bon w Warszawie (ponad 57 tys.), Krakowie (ponad 22,2 tys.) oraz we Wrocławiu (ponad 18,2 tys.) najmniej natomiast w powiecie gołdapskim (40 osób), Siedlcach (112 osób) oraz powiecie sejneńskim (209 osób).

"Przypominamy, że jeżeli ktoś nie zdążył skorzystać z bonu w te wakacje to nic straconego. Można nim bowiem opłacić weekendowe wyjazdy, zimowiska czy wakacyjne pobyty w kolejnych latach. Choć bonem można płacić do końca marca 2022 r., to nie znaczy, że do tego czasu trzeba skorzystać z noclegu czy imprezy. Można bowiem opłacić bonem rezerwacje na pobyt w późniejszym terminie" - dodała Muchowska.

Obsługa bonu odbywa się wyłącznie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Bon można aktywować w dowolnym momencie, np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami, po podaniu danych kontaktowych, tj. adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego.

Bon w wysokości 500 złotych przyznawany jest na każde dziecko, na które przysługuje dodatek "500+". Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością dostaną dwa bony w wysokości 500 zł, jednak aby otrzymać drugi, należy złożyć odpowiednie oświadczenie na PUE ZUS.

Bonem można płacić u podmiotów, które zarejestrowały się na liście Polskiej Organizacji Turystycznej. Do tej pory zarejestrowanych jest ponad 17,5 tys. firm. Ich listę można sprawdzić na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel