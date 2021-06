Lubuskie: Centrum Amazon w Świebodzinie rozpocznie działalność we wrześniu

Centrum logistyczne w Amazon w Świebodzinie (Lubuskie) rozpocznie działalność we wrześniu br. Trwa rekrutacja pracowników. W ciągu roku od otwarcia w Centrum ma powstać ponad tysiąc miejsc pracy – poinformowała w komunikacie firma Amazon.

Obecnie trwa rekrutacja pracowników na stanowiska operacyjne i inżynieryjne, a pod koniec czerwca rozpocznie się rekrutacja na stanowiska poziomu początkowego. Centrum logistyczne w Świebodzinie będzie 10. w Polsce i pierwszym w woj. lubuskim tego typu obiektem należącym do amerykańskiego potentata handlowego.

Obiekt w Świebodzinie zajmuje powierzchnię 193 tys. m kw., co zapewni możliwość magazynowania do 30 mln produktów. To drugi największy obiekt Amazon w Polsce, zaraz po centrum w Gliwicach. Ponadto, budynek zostanie wyposażony w 58 doków dla pojazdów ciężarowych i 28 km taśmociągów.

Centrum w Świebodzinie będzie także czwartym centrum robotycznym Amazon w Polsce. Ponad 1 000 osób, które już wkrótce znajdą zatrudnienie w nowym obiekcie firmy, będzie wspieranych w codziennej pracy przez 3 000 robotów transportowych.

"Nowi pracownicy mogą liczyć na konkurencyjne warunki płacowe, atrakcyjne świadczenia dodatkowe oraz przyjazne i bezpieczne środowisko pracy" - powiedział, cytowany w komunikacie, dyr. generalny centrum logistycznego w Świebodzinie Chris Herzberg.

Osoby aplikujące na stanowiska początkowe mogą zarabiać od 4 082 do 4 355 zł brutto miesięcznie wraz z premią za frekwencję, a liderzy zespołów od 5 080 do 5 443 zł brutto miesięcznie, w zależności od stażu pracy oraz liczby przepracowanych godzin w miesiącu.

Jak zapewnia Amazon, oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia oferuje on atrakcyjne świadczenia, w tym prywatną opiekę medyczną, bezpłatny transport do pracy na wybranych trasach i inne.

