Lubuskie: Dworzec kolejowy w Witnicy otwarty po rewitalizacji

Zakończyła się rewitalizacja zabytkowego dworca kolejowego w Witnicy (Lubuskie) i jego otoczenia. Inwestycja kosztowała 18,7 mln zł brutto. Obiekt został udostępniony podróżnym – poinformował w piątek Bartłomiej Sarna ze spółki Polskie Koleje Państwowe.

Inwestycja trwała nieco ponad dwa lata i została zrealizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

"Dworzec wybudowany w 1857 r. odnowiono z dbałością o detale architektoniczne, elewacja, zielona stolarka okienna i drzwiowa, a także nowocześnie urządzony hol z posadzką w czarno-białą szachownicę" - poinformował Sarna.

Dodał, że na budynku przywrócono zegary, zamontowano nowe logotypy PKP S.A., z nazwą stacji. Na elewacji poddano renowacji również historyczne, malowane napisy z nazwą stacji "Witnica" z czarnymi literami na białym tle, które odkryto podczas prac renowacyjnych.

Inwestycja objęła również najbliższe otoczenie dworca. Znajdujące się w pobliżu budynki gospodarcze przebudowano m.in. na wiatę rowerową. Przy dworcu powstało kilka miejsc postojowych dla samochodów. Wykonano chodnik i elementy małej architektury.

Inwestorem były PKP S.A., a wykonawcą części budowlanej firma Berger Bau Polska z Wrocławia.

Cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel wskazał, że dworzec w Witnicy to kolejna inwestycja dworcowa oddana do użytku w woj. lubuskim. "Mam nadzieję, że zmodernizowany historyczny budynek dwora stanie się wizytówką miejscowości oraz ułatwi pasażerom podróżowanie koleją. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznacza 3 mld zł na modernizację blisko 200 dworców" - wskazał Bittel.