Lubuskie: Dzięki inwestycjom w Kostrzynie nad Odrą będą lepsze połączenia kolejowe

Remont mostu kolejowego przez Wartę w Kostrzynie nad Odrą i odbudowa na nim drugiego toru zapewnią sprawniejsze podróże na pograniczu. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły na te prace 26 mln zł ze środków budżetowych – poinformował we wtorek rzecznik prasowy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Mirosław Siemieniec.

Dodał, że inwestycja PLK nad Wartą łączy się z budową nowego mostu nad Odrą przez stronę niemiecką oraz pracami Wód Polskich na odcinku między mostami.

"Prace te sprzyjają nie tylko rozwojowi transportu kolejowego, ale i żeglugi" - zaznaczył rzecznik.

Rozpoczęły się właśnie prace na kolejowym moście nad Wartą na trasie z Kostrzyna nad Odrą w stronę granicy polsko-niemieckiej. Remont ponad 400-metrowej przeprawy z czterema kratownicowymi i żelbetowymi przęsłami oraz odbudowa drugiego toru - nieczynnego od 2011 r., zlikwidują tzw. wąskie gardło.

"Zwiększy się przepustowości linii, a to pozwoli na uruchomienie dodatkowych połączeń. Zapewnione będą dogodniejsze warunki dla przewozu towarów koleją. Po zakończeniu prac prędkość pociągów zwiększy się dwukrotnie, do 120 km/h. Bezpieczeństwo zapewnią cztery nowe rozjazdy wyposażone w system elektrycznego ogrzewania, ważny dla kursowania pociągów w trudnych warunkach zimowych" - wskazał rzecznik.

W ramach inwestycji wykonawca demontuje wyeksploatowane stalowe elementy konstrukcji mostu. Obiekt będzie oczyszczony i zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi; prace obejmą wzmocnienie mostu i uzupełnienie ubytków w podporach oraz jego przyczółkach, ułożenie nowych torów i odtworzenie balustrad na przyczółkach. PKP PLK wyremontują także wiadukt kolejowy nad ul. Niepodległości niedaleko stacji Kostrzyn nad Odrą i wymieni na nim tory.

Prace na moście i wiadukcie w Kostrzynie warte 26 mln zł PKP PLK planuje zakończyć w IV kwartale przyszłego roku. Inwestycja w formule "projektuj i buduj" jest realizowana przez Zakład Robót Komunikacyjnych DOM Sp. z o.o.

Opisane prace zostały skoordynowane z realizowaną przez stronę niemiecką przebudową kolejowego mostu granicznego na Odrze między Kostrzynem nad Odrą a Küstrin-Kietz. Uwzględniona jest także inwestycja prowadzona przez Wody Polskie.

Strony zobowiązały się do współpracy w zakresie przebudowy torów do nowego mostu kolejowego nad Odrą w Kostrzynie na linii Tczew-Kostrzyn. Sam most przez Odrę będzie miał wysokość zapewniającą właściwe warunki transportu rzecznego, wymaganego do uzyskania V klasy żeglowności. To zwiększy możliwości komunikacyjne i ułatwi w sezonie zimowym prowadzenie akcji lodołamania.

Do czasu zakończenia prac przez stronę niemiecką, planowanych do końca 2022 r., na odcinku między Kostrzynem nad Odrą a Küstrin-Kietz obowiązuje zastępcza komunikacja autobusowa.

