Lubuskie: Elektrownia wodna w Dychowie zmodernizowana

Zakończyła się kompleksowa modernizacja wodnej elektrowni szczytowo-pompowej Dychów w Lubuskiem. Dzięki inwestycji będzie ona mogła bezproblemowo pracować przez kolejne kilkanaście lat wykorzystując pełną moc zainstalowaną – poinformował rzecznik spółki PGE Energia Odnawialna Maciej Gelberg.

Prace w Dychowie rozpoczęły się trzy lata temu. Co rok wyłączany do modernizacji był jeden hydrozespół, co pozwoliło elektrowni przez cały czas utrzymać ciągłość produkcji oraz świadczyć usługi regulacyjne dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Zakres modernizacji był szeroki; w każdym hydrozespole odnowiony został m.in. wirnik i stojan generatora, cały układ przepływowy turbiny i inne kluczowe elementy. Dodatkowo wyremontowane zostały dwie pompy akumulacyjne, dzięki którym elektrownia może napełniać zbiornik górny przy niskich dopływach z rzeki.

"Bardzo ważne jest to, że prace w Dychów zakończyły się w terminie. Dzięki temu elektrownia może z pełną mocą zainstalowaną uczestniczyć w rynku mocy, który w tym roku w Polsce rozpoczął funkcjonowanie. Wdrożone zostało m.in. dedykowane rozwiązanie umożliwiające aktywny w nim udział elektrowni szczytowo-pompowych" - powiedział prezes PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski.

Elektrownia Wodna Dychów to najstarsza w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa. Została zbudowana przed II wojną światową przez Niemców i pracuje w systemie hydrowęzła dychowskiego (Elektrownia szczytowo-pompowa Dychów, elektrownia przepływowa Raduszec Stary, Jaz Krzywaniec i kanał derywacyjnego). Jest zasilana przez kanał derywacyjny o dł. 20,4 km doprowadzający spiętrzone - na jazie w Krzywańcu - wody rzeki Bóbr do górnego zbiornika elektrowni.

Elektrownia Wodna Dychów po szeregu prac modernizacyjnych jest nowoczesnym obiektem, wyposażonym w trzy turbozespoły pionowe z turbinami Kaplana o mocach 3 x 29,325 MW oraz cztery zespoły pompowe o wydajności 18 m3/s każdy z silnikami synchronicznymi o mocach 2 x 5,9 MW i 2 x 5,74 MW.

"W przypadku wystąpienia w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym awarii katastrofalnej, EW Dychów - pełniąc rolę elektrowni rozruchowej - może zapewnić dostawę mocy rozruchowej przez okres co najmniej pięciu godzin przy średnim obciążeniu około 17 MW" - zaznaczył dyr. Oddziału ZEW Dychów Sławomir Szostak.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW.